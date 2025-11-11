"
Confirmaron cuándo será el pago de Conectividad de octubre

Economía informó cuándo estará disponible este incentivo mensual, destinado a acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informa que el miércoles 12 de noviembre quedará acreditado en las cuentas de los docentes el pago correspondiente al beneficio de Conectividad San Juan, perteneciente al mes de octubre de 2025.

Este incentivo mensual, destinado a acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación, estará disponible para su retiro mediante cajeros automáticos a partir de la fecha mencionada.

Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.

