El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informa que el miércoles 12 de noviembre quedará acreditado en las cuentas de los docentes el pago correspondiente al beneficio de Conectividad San Juan, perteneciente al mes de octubre de 2025.
Confirmaron cuándo será el pago de Conectividad de octubre
Economía informó cuándo estará disponible este incentivo mensual, destinado a acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación.