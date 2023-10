"Con la ESI se puede reconocer un abuso que es naturalizado en el ámbito familiar"

En referencia a la importancia de la aplicación trasversal detalló que es muy importante que las y los estudiantes tengan acceso a través de un docente a los contenidos ya que se habla de lo que tiene que ver con nuestro carácter humano, el derecho a la intimidad, derecho a la salud sexual y a una vida libre de violencias y libre de discriminación.

Estadísticamente la gran mayoría de los abusos ocurren en el ámbito familiar y las víctimas no encuentran personas de confianza para poder expresarlo y no se animan a denunciar, entonces aquí es fundamental la escuela

La docente quien también trabaja en uno de los colegios preuniversitarios enfatizó que los alumnos pueden con la ESI hasta reconocer lo que es un abuso sexual. “Muchas veces estas situaciones se naturalizan ya que lo que pasa en casa es natural y si no hay un ámbito alternativo no se puede identificar el abuso”, añadió Florencia Wortman.

El Programa Nacional de Educación Sexual Integral fue creado por la Ley 26150 con el propósito de garantizar el derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país, de gestión estatal y privada, en todos los niveles.