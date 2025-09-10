San Juan volvió a convertirse en escenario internacional con el inicio del concurso Mario Solinas-Hemisferio Sur, el prestigioso certamen que distingue a los mejores exponentes de aceite de oliva virgen extra. La apertura se realizó en las instalaciones del Teatro del Bicentenario, donde el jurado llevó adelante las evaluaciones a través de una cata de las muestras presentadas.
Con éxito, comenzó el Mario Solinas-Hemisferio Sur en San Juan
Con la presencia de un jurado internacional, se llevaron a cabo las evaluaciones de los aceites de oliva que buscan ser los mejores del mundo.