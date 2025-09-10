Con éxito, comenzó el Mario Solinas-Hemisferio Sur en San Juan

El tribunal está conformado por especialistas de gran trayectoria. Por Argentina, participan Elena Verónica Araniti (Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo) y Susana Beatriz Mattar (experta del COI en evaluación organoléptica). Desde Brasil, forman parte Juliano Garavaglia (Laboratório Federal de Defesa Agropecuária) y Daniela De Grandi Castro Freitas de Sá (Embrapa Food Technology). Por Perú, la representante es Lourdes Rebeca González Koc (Panel de cata de aceites vírgenes de Tacna). Por Uruguay, participa Ana Claudia Ellis (Facultad de Química, Universidad de la República). Desde España, integra el jurado María Ángeles Calvo Fandos (Panel oficial de aceites de oliva virgen de Cataluña), y por Portugal, Ana Carrilho (Instituto Superior de Agronomía - Tapada da Ajuda).

Finalizada la etapa evaluativa, los resultados serán enviados al Consejo Oleícola Internacional (COI), con sede en España, organismo que seleccionará a los ganadores. La premiación está prevista para el 6 de noviembre, en un acto que coronará a los aceites más destacados de esta edición.