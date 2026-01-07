Cómo actualizar o renovar el DNI de niños y adolescentes

Actualización o renovación de DNI para personas de 14 años

Este trámite es obligatorio para todas las personas ciudadanas argentinas que hayan cumplido los 14 años de edad. Para realizarlo es necesario presentar DNI.

IMPORTANTE: En el caso de que la partida de nacimiento haya sufrido modificaciones previas, como reconocimiento, rectificación o adopción, es necesario presentar una partida de nacimiento legalizada.

¿Cómo se tramita el DNI?

Solicitar turno mediante el turnero de la página web del Registro Civil, o a través del chatbot CIDI por Whatsapp al 264 459-2201. Presentarse en la Delegación elegida el día y a la hora del turno asignado. El trámite incluye la toma de datos personales, foto, huella dactilar y firma.

¿Cuál es el costo del trámite?

Tiene un valor de $7500 (pesos). Se puede abonar mediante el link de pago que emite el operador al realizar el trámite.

Una vez realizado el DNI es emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y será enviado por correo al domicilio declarado por el ciudadano, quien deberá recibirlo con el comprobante del trámite. De no recibirlo, el interesado deberá concurrir a la Delegación en que realizó el trámite con comprobante del trámite realizado.

Teléfono de contacto: 4936836

E-mail de contacto: [email protected]