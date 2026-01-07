"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > DNI

Cómo actualizar o renovar el DNI de niños y adolescentes

El Ministerio de Gobierno informa los pasos a seguir y los requisitos correspondientes para realizar el trámite del DNI.

El Ministerio de Gobierno, a través del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó que a partir de los 5 hasta los 8 años y posteriormente a los 14 años, todos los niños deben actualizar su Documento Nacional de Identidad (DNI), un trámite obligatorio que permite actualizar información biométrica esencial, como la foto, la firma y la huella dactilar.

Actualización o renovación de DNI para niños de 5 a 8 años

Como el DNI es obligatorio en la etapa escolar, es necesario realizar su actualización, con plazo para completarlo hasta los 8 años. Este trámite lo pueden hacer las ciudadanas y los ciudadanos argentinos entre 5 a 8 años de edad. Estos son los pasos para actualizar el DNI:

Para realizar esta gestión, es indispensable la presencia del menor junto a uno de sus progenitores o un representante legal, quien debe presentar su DNI vigente. En el caso de un representante legal, también se requiere un oficio judicial o testimonio de tutela, o bien un documento que acredite la guarda provisoria con fines de adopción. Además, se debe presentar una partida de nacimiento actualizada del menor.

Te puede interesar...

Actualización o renovación de DNI para personas de 14 años

Este trámite es obligatorio para todas las personas ciudadanas argentinas que hayan cumplido los 14 años de edad. Para realizarlo es necesario presentar DNI.

IMPORTANTE: En el caso de que la partida de nacimiento haya sufrido modificaciones previas, como reconocimiento, rectificación o adopción, es necesario presentar una partida de nacimiento legalizada.

¿Cómo se tramita el DNI?

Solicitar turno mediante el turnero de la página web del Registro Civil, o a través del chatbot CIDI por Whatsapp al 264 459-2201. Presentarse en la Delegación elegida el día y a la hora del turno asignado. El trámite incluye la toma de datos personales, foto, huella dactilar y firma.

¿Cuál es el costo del trámite?

Tiene un valor de $7500 (pesos). Se puede abonar mediante el link de pago que emite el operador al realizar el trámite.

Una vez realizado el DNI es emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y será enviado por correo al domicilio declarado por el ciudadano, quien deberá recibirlo con el comprobante del trámite. De no recibirlo, el interesado deberá concurrir a la Delegación en que realizó el trámite con comprobante del trámite realizado.

Teléfono de contacto: 4936836

E-mail de contacto: [email protected]

Temas

Te puede interesar