Este viernes 7 de noviembre de 2025, a las 15 horas, dio inicio la primera sesión de la cuarta negociación paritaria docente del año en San Juan. El encuentro se desarrolla en la sede del Ministerio de Educación, encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes.
Comenzó la cuarta negociación paritaria docente del año en San Juan
El Gobierno provincial y los gremios UDAP, AMET y UDA se reunieron este viernes para discutir recomposición salarial y condiciones laborales.