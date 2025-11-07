"
Comenzó la cuarta negociación paritaria docente del año en San Juan

El Gobierno provincial y los gremios UDAP, AMET y UDA se reunieron este viernes para discutir recomposición salarial y condiciones laborales.

Este viernes 7 de noviembre de 2025, a las 15 horas, dio inicio la primera sesión de la cuarta negociación paritaria docente del año en San Juan. El encuentro se desarrolla en la sede del Ministerio de Educación, encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

La mesa de negociación cuenta con la participación del secretario administrativo financiero, Luis Reynoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director técnico pedagógico, Sebastián Ledda; el subdirector de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farías; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; la jefa de Asesoría Letrada, Vanesa Mestre; y los asesores jurídicos Martín Recabarren y Gabriel González.

Por el sector gremial participan representantes de los tres sindicatos docentes de la provincia. En representación de UDAP, asisten Patricia Quiroga, Daniel Persichella, Verónica Jofré y Walter Ríos. Por AMET, están presentes Francisco Campos, Adrián Ruiz y Gabriela Rothis; mientras que por UDA lo hacen Karina Navarro, Guillermo Meritello, Vanesa Marano y Nancy Vilaplana.

La reunión marca una nueva instancia de diálogo entre el Gobierno provincial y los gremios, en un contexto donde la recomposición salarial y el financiamiento educativo vuelven a ocupar un lugar central.

Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA), su secretaria general Karina Navarro adelantó que el gremio insistirá en una actualización de haberes y en retomar temas pendientes de paritarias anteriores.

