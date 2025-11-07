Comenzó la cuarta negociación paritaria docente del año en San Juan

La mesa de negociación cuenta con la participación del secretario administrativo financiero, Luis Reynoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director técnico pedagógico, Sebastián Ledda; el subdirector de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farías; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; la jefa de Asesoría Letrada, Vanesa Mestre; y los asesores jurídicos Martín Recabarren y Gabriel González.

Por el sector gremial participan representantes de los tres sindicatos docentes de la provincia. En representación de UDAP, asisten Patricia Quiroga, Daniel Persichella, Verónica Jofré y Walter Ríos. Por AMET, están presentes Francisco Campos, Adrián Ruiz y Gabriela Rothis; mientras que por UDA lo hacen Karina Navarro, Guillermo Meritello, Vanesa Marano y Nancy Vilaplana.