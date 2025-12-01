El proceso de ingreso a las escuelas preuniversitarias registró este lunes un importante movimiento desde las primeras horas de la mañana. Largas filas se formaron frente a la Escuela Industrial, el Colegio Central Universitario y la Escuela de Comercio, donde cientos de estudiantes se presentaron para rendir la primera evaluación correspondiente a la asignatura Lengua.
Comenzó el ingreso preuniversitario: más 1.600 aspirantes para 565 cupos
Más de 1.600 estudiantes iniciaron el proceso de ingreso a las escuelas preuniversitarias, donde solo hay 565 vacantes. La primera evaluación fue de Lengua y generó largas filas desde temprano.