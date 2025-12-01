Comenzó el ingreso preuniversitario: más 1.600 aspirantes para 565 cupos

La prueba se tomó bajo un protocolo estricto: los estudiantes debieron presentarse con DNI, comprobante de inscripción y uniforme escolar. Solo se permitió el uso de bolígrafo azul o negro, lápiz, goma, corrector y elementos de geometría. No estuvo autorizado el uso de celulares, colores, papel extra, calculadoras ni diccionarios. La corrección será anónima, ya que cada examen se identifica únicamente mediante un código.

Las instituciones confirmaron la disponibilidad de 115 lugares para el Colegio Central Universitario, 200 para la Escuela Industrial y 250 para la Escuela de Comercio. Con los resultados de Lengua y Matemática —que se evaluará este martes— se elaborará una lista única ordenada por mérito. Quienes obtengan los puntajes más altos tendrán prioridad para elegir escuela.

El cronograma continuará con la publicación de los resultados provisorios el 9 de diciembre, tanto en el hall del Central Universitario como en el sitio web del Rectorado. La muestra de exámenes podrá solicitarse el 10 de diciembre, y serán exhibidos al día siguiente. Los listados definitivos se conocerán el 15 de diciembre. Finalmente, el 16 se llevará a cabo la elección de escuela, con horarios escalonados según el orden de mérito.