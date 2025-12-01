"
Comenzó el ingreso preuniversitario: más 1.600 aspirantes para 565 cupos

Más de 1.600 estudiantes iniciaron el proceso de ingreso a las escuelas preuniversitarias, donde solo hay 565 vacantes. La primera evaluación fue de Lengua y generó largas filas desde temprano.

El proceso de ingreso a las escuelas preuniversitarias registró este lunes un importante movimiento desde las primeras horas de la mañana. Largas filas se formaron frente a la Escuela Industrial, el Colegio Central Universitario y la Escuela de Comercio, donde cientos de estudiantes se presentaron para rendir la primera evaluación correspondiente a la asignatura Lengua.

Este año participan 1.618 aspirantes para 565 vacantes distribuidas entre los tres establecimientos. La demanda supera ampliamente la capacidad disponible, y solo alrededor del 35% logrará acceder a un cupo. El movimiento de familias complicó el tránsito en las inmediaciones de los edificios, mientras equipos de ordenamiento trabajaban para mantener la circulación vehicular y peatonal.

En el ingreso, personal docente y de seguridad organizó dos filas paralelas para agilizar la entrada. Se solicitó a los acompañantes despejar el perímetro para evitar congestiones. La plaza cercana, habitualmente utilizada como punto de espera, permanece cerrada por obras, lo que incrementó la concentración en las veredas.

La prueba se tomó bajo un protocolo estricto: los estudiantes debieron presentarse con DNI, comprobante de inscripción y uniforme escolar. Solo se permitió el uso de bolígrafo azul o negro, lápiz, goma, corrector y elementos de geometría. No estuvo autorizado el uso de celulares, colores, papel extra, calculadoras ni diccionarios. La corrección será anónima, ya que cada examen se identifica únicamente mediante un código.

Las instituciones confirmaron la disponibilidad de 115 lugares para el Colegio Central Universitario, 200 para la Escuela Industrial y 250 para la Escuela de Comercio. Con los resultados de Lengua y Matemática —que se evaluará este martes— se elaborará una lista única ordenada por mérito. Quienes obtengan los puntajes más altos tendrán prioridad para elegir escuela.

El cronograma continuará con la publicación de los resultados provisorios el 9 de diciembre, tanto en el hall del Central Universitario como en el sitio web del Rectorado. La muestra de exámenes podrá solicitarse el 10 de diciembre, y serán exhibidos al día siguiente. Los listados definitivos se conocerán el 15 de diciembre. Finalmente, el 16 se llevará a cabo la elección de escuela, con horarios escalonados según el orden de mérito.

