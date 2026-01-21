"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > colonias de verano

Colonias de Verano: más de 1.300 vecinos comparten inclusión y aprendizaje

Más de 1.300 personas participan diariamente de las Colonias de Verano de Capital, un espacio de inclusión y aprendizaje que reunió a vecinos y autoridades provinciales en el Club Colón Junior.

Las Colonias de Verano de la Ciudad de San Juan continúan desarrollándose como un espacio de encuentro, recreación y cuidado comunitario. Más de 1.300 vecinos —entre niños, adultos mayores y personas con discapacidad— participan todos los días de las actividades que se llevan adelante durante enero en el Club Colón Junior, en Capital.

En ese contexto, autoridades provinciales visitaron el predio para acompañar una jornada junto a los participantes y reafirmar el trabajo articulado entre el Gobierno de San Juan y la Municipalidad de la Ciudad. La iniciativa forma parte de una política pública que busca garantizar espacios de inclusión y bienestar, con impacto directo en la calidad de vida de la comunidad.

image

Durante la mañana, los asistentes disfrutaron de un espectáculo de destreza canina a cargo de la División Canes de la Policía de San Juan. Además, la Brigada Ambiental desarrolló actividades de concientización vinculadas al cuidado del ambiente, entre ellas la recolección de plásticos que fueron depositados en una estructura con forma de flor, símbolo de la Ciudad.

Te puede interesar...

image

Como parte de esta propuesta ambiental, los vecinos que acercan materiales plásticos al Club Colón Junior reciben a cambio bolsas de compost, promoviendo la reutilización y la economía circular.

image

La salud también tuvo un lugar central dentro de la colonia, con talleres de Nutrición, capacitaciones en RCP y Primeros Auxilios, y actividades orientadas al cuidado integral. En paralelo, el arte y la creatividad se expresaron a través de propuestas realizadas con materiales reciclados, fomentando la participación y el aprendizaje colectivo.

De la recorrida participaron el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y la directora de Emergencia Social y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta, en el marco de un trabajo conjunto que involucra al Gobierno provincial, encabezado por Marcelo Orrego, y al municipio capitalino, a cargo de Susana Laciar.

image

Temas

Te puede interesar