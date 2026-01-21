Colonias de Verano: más de 1.300 vecinos comparten inclusión y aprendizaje

En ese contexto, autoridades provinciales visitaron el predio para acompañar una jornada junto a los participantes y reafirmar el trabajo articulado entre el Gobierno de San Juan y la Municipalidad de la Ciudad. La iniciativa forma parte de una política pública que busca garantizar espacios de inclusión y bienestar, con impacto directo en la calidad de vida de la comunidad.

image

Durante la mañana, los asistentes disfrutaron de un espectáculo de destreza canina a cargo de la División Canes de la Policía de San Juan. Además, la Brigada Ambiental desarrolló actividades de concientización vinculadas al cuidado del ambiente, entre ellas la recolección de plásticos que fueron depositados en una estructura con forma de flor, símbolo de la Ciudad.