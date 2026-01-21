Las Colonias de Verano de la Ciudad de San Juan continúan desarrollándose como un espacio de encuentro, recreación y cuidado comunitario. Más de 1.300 vecinos —entre niños, adultos mayores y personas con discapacidad— participan todos los días de las actividades que se llevan adelante durante enero en el Club Colón Junior, en Capital.
Colonias de Verano: más de 1.300 vecinos comparten inclusión y aprendizaje
