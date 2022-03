Censo Digital: lo que tenés que saber sobre la generación de código

Cuando se accede a censo digital, se deberá generar el código censal con la carga de DNI y nombre para demostrar que no será una información falsa de robot. El jefe o jefa de hogar (así se denomina la persona que se hará cargo) llenará los datos de la familia. "Si no hay tiempo de terminarlo cuando uno ingresa, no hay problema. Los datos quedarán guardados hasta donde se llegó y se puede completar luego".

"Se define como hogar o grupo familiar, personas que habitan una vivienda y comparten datos de alimentación", indicó. Luego de finalizado ese informe, se entregará el código al censista el próximo 12 de mayo para que los datos sean trasladados al INDEC.