Caucete no tendrá la Fiesta de la Uva y el Vino por falta de Presupuesto

La tradicional Fiesta Nacional de la Uva y el Vino no se realizará este año en Caucete. El municipio atribuyó la decisión a la falta de Presupuesto 2025 y anunció actividades alternativas.

La Fiesta Nacional de la Uva y el Vino, uno de los eventos más convocantes del verano en Caucete, no tendrá su 26ª edición este año. La decisión fue confirmada por la intendente Romina Rosas, quien explicó que la falta de tratamiento del Presupuesto municipal 2025 impide contar con los recursos necesarios para financiar la celebración.

Ante este escenario, desde el Ejecutivo municipal adelantaron que se impulsará una propuesta alternativa bajo el formato de “nochecitas cauceteras”, una serie de actividades previstas para febrero que buscarán dar visibilidad a artesanos, emprendedores y artistas locales, habituales protagonistas del festejo suspendido.

La cancelación del evento se produce en un contexto de fuerte tensión política entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, un conflicto que se viene profundizando desde hace varios meses. Las diferencias se centraron principalmente en el manejo financiero del municipio, con episodios como la interpelación relacionada con la deuda reclamada por la empresa DECSA.

A ese escenario se sumaron disputas internas dentro del Partido Justicialista y cruces con concejales vinculados al gobierno provincial, lo que terminó por trabar el funcionamiento legislativo. La situación se agravó a fines de 2025, cuando el Concejo eligió a Franco Buffagni como presidente del cuerpo. Buffagni, integrante del PJ pero alineado con Rosa Carina Recabarren, rival interna de Rosas, fue electo con el respaldo de otros sectores políticos, mientras que los tres concejales oficialistas se ausentaron de la sesión.

El inicio de 2026 sumó un nuevo obstáculo para el Ejecutivo municipal: el rechazo del proyecto de aumento de tasas, una herramienta que el gobierno consideraba clave para sostener el funcionamiento anual del municipio. Esa negativa profundizó la parálisis institucional y dejó sin aprobación tanto el esquema impositivo como el Presupuesto general.

