Caucete no tendrá la Fiesta de la Uva y el Vino por falta de Presupuesto

Ante este escenario, desde el Ejecutivo municipal adelantaron que se impulsará una propuesta alternativa bajo el formato de “nochecitas cauceteras”, una serie de actividades previstas para febrero que buscarán dar visibilidad a artesanos, emprendedores y artistas locales, habituales protagonistas del festejo suspendido.

La cancelación del evento se produce en un contexto de fuerte tensión política entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, un conflicto que se viene profundizando desde hace varios meses. Las diferencias se centraron principalmente en el manejo financiero del municipio, con episodios como la interpelación relacionada con la deuda reclamada por la empresa DECSA.