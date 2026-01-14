La Fiesta Nacional de la Uva y el Vino, uno de los eventos más convocantes del verano en Caucete, no tendrá su 26ª edición este año. La decisión fue confirmada por la intendente Romina Rosas, quien explicó que la falta de tratamiento del Presupuesto municipal 2025 impide contar con los recursos necesarios para financiar la celebración.
Caucete no tendrá la Fiesta de la Uva y el Vino por falta de Presupuesto
