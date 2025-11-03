Casposo volvió a producir oro y se prepara para un nuevo salto en Calingasta

image

Transición a cielo abierto y nueva inversión

Austral Gold confirmó que planea avanzar con la transición a un modelo de explotación a cielo abierto. Para ello, negocia un acuerdo con un contratista local que podría concretarse a comienzos de noviembre.

La remodelación de la planta demandó una inversión de US$3,1 millones, mientras que los gastos totales en Propiedad, Planta y Equipo (PPE) alcanzaron los US$6,73 millones desde el inicio del proyecto.

Esperan el mineral de Hualilán

El próximo gran paso de Casposo será recibir el mineral proveniente del proyecto Hualilán, operado por Challenger Gold. Según el acuerdo vigente, el envío está previsto para el primer trimestre de 2026.

En octubre, Challenger reembolsó a Casposo US$0,45 millones por trabajos adicionales vinculados a mejoras en el sistema de pesaje y recuperación de metales, equivalentes al 50% del presupuesto estimado para esas tareas.

Exploración y nuevos objetivos

Mientras tanto, el equipo geológico de Casposo continúa con estudios de exploración en el sector norte de la mina. Las tareas incluyen el análisis estructural, el mapeo de campo y el muestreo geoquímico para identificar nuevas zonas mineralizadas entre las vetas Casposo Norte y Aurora.

Aurora, que sigue siendo una de las áreas más prometedoras, podría desarrollarse bajo el modelo a cielo abierto, aunque se requieren más perforaciones y un estudio geológico detallado para definir su potencial.