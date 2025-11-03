Casposo volvió a producir oro y se prepara para un nuevo salto en Calingasta
La mina sanjuanina retomó su actividad después de seis años, exportó barras de doré y planea producir hasta 6.000 onzas antes de fin de año. En 2026 procesará mineral de Hualilán.
La mina Casposo, ubicada en Calingasta, volvió a producir oro luego de seis años de inactividad. La compañía Austral Gold confirmó que ya exportó barras de doré y que prevé cerrar el año con una producción estimada entre 4.000 y 6.000 onzas del mineral.
Según el informe trimestral de la empresa, durante la fase de puesta en marcha se produjeron 232 onzas equivalentes de oro (GEO), de las cuales 185 GEO se vendieron a un valor promedio de US$3.857 por unidad, generando ingresos por US$714.000. La producción inicial proviene de reservas existentes en el yacimiento.
La firma estimó que los costos de producción (C1) oscilarán entre US$1.700 y US$1.900 por onza, y los costos sostenidos totales (AISC) entre US$1.750 y US$1.950.
Austral Gold confirmó que planea avanzar con la transición a un modelo de explotación a cielo abierto. Para ello, negocia un acuerdo con un contratista local que podría concretarse a comienzos de noviembre.
La remodelación de la planta demandó una inversión de US$3,1 millones, mientras que los gastos totales en Propiedad, Planta y Equipo (PPE) alcanzaron los US$6,73 millones desde el inicio del proyecto.
Esperan el mineral de Hualilán
El próximo gran paso de Casposo será recibir el mineral proveniente del proyecto Hualilán, operado por Challenger Gold. Según el acuerdo vigente, el envío está previsto para el primer trimestre de 2026.
En octubre, Challenger reembolsó a Casposo US$0,45 millones por trabajos adicionales vinculados a mejoras en el sistema de pesaje y recuperación de metales, equivalentes al 50% del presupuesto estimado para esas tareas.
Exploración y nuevos objetivos
Mientras tanto, el equipo geológico de Casposo continúa con estudios de exploración en el sector norte de la mina. Las tareas incluyen el análisis estructural, el mapeo de campo y el muestreo geoquímico para identificar nuevas zonas mineralizadas entre las vetas Casposo Norte y Aurora.
Aurora, que sigue siendo una de las áreas más prometedoras, podría desarrollarse bajo el modelo a cielo abierto, aunque se requieren más perforaciones y un estudio geológico detallado para definir su potencial.