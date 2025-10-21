Caso Tellechea: los acusados hablaron por última vez antes de la sentencia

Por su parte, Luis Moyano, expresidente de la Mutual de la UNSJ, sostuvo: “Este juicio sirvió para transparentar la situación. Vine a conocer documentación que desconocía. Esto ha causado un daño irreparable. Entiendo el dolor de la familia, pero no se puede solucionar con una injusticia. Quiero que se haga justicia.”

Isabel Ahumada, empleada de la mutual, se mostró conmovida: “Solo quiero justicia por algo de lo que me han acusado injustamente. Jamás mentí. Esto es un invento, un circo. Pido justicia por mi familia y por mí.”

Miguel González, exjefe de la Policía de San Juan, fue categórico: “No me voy a defender de algo que no hice. Mi conciencia está en paz. Comprendo el dolor de la familia, pero no soy su enemigo, soy un buscador de la verdad.”

Miguel Del Castillo, quien asumió la presidencia de la mutual durante la licencia de Moyano, afirmó: “Estos 21 años fueron agotadores. Nos sentimos víctimas de una confabulación familiar. Soy un hombre de bien y confío plenamente en la justicia.”

Eduardo Oro, exsecretario de la mutual, declaró: “Llego con muchos nervios a esta situación derivada de una injusticia. Pedimos justicia basada en pruebas y hechos. La denuncia fue caprichosa.”

Vicente “Lali” Flores, expolicía y guardaespaldas de Moyano, expresó brevemente: “Espero que se haga la verdadera justicia.”

Juan Marcelo Cachi, exsecretario del Consejo de la UNSJ, sostuvo: “No hay pruebas concretas. Durante 11 años me generaron múltiples problemas.”

Un juicio clave para San Juan

La desaparición de Raúl Tellechea ocurrió en 2004 y, tras años de investigación, el caso fue recaratulado como desaparición forzada. Este juicio se convirtió en uno de los procesos más relevantes en la historia judicial de la provincia, tanto por la cantidad de imputados como por la expectativa social que generó.

La sentencia será leída en los próximos días y marcará un antes y un después en la causa, que lleva más de 21 años sin respuestas definitivas.