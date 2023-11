Carlos Platero: "La gente en San Juan tiene muchas necesidades"

Del mismo modo, el próximo ministro de la Familia sostuvo que "la gente en San Juan no está feliz, tiene muchas necesidades que no puede cubrir. Estamos transitando una época difícil". A propósito, Platero comentó que la política que perseguirán para subsanar este problema es "escuchar mucho a la gente".

Por último, el ministro designado reveló que se sorprendió cuando recibió el llamado de Orrego para tenerlo dentro de su equipo. "No me lo esperaba. Siempre me tuvo en cuenta y pude caminar muchas veces con él. Cuando me avisó, me pidió ver las dificultades que tienen en todos los departamentos por igual", aseguró.