Franklin Rawson: abrieron las inscripciones para talleres artísticos

Pre Inscripción:

A través de formulario online, desde el martes 20 de marzo, a partir de las 12h, disponible en www.museofranklinrawson.org

Importante: se confirmará la inscripción una vez que se abone una única cuota de inscripción de $12.000 (doce mil pesos) de manera presencial en recepción del museo, desde el 25 de marzo, en horario de 13 a 19h.

Talleres del programa de Educación No Formal - Museo Franklin Rawson:

- TALLER DE CUENTOS, ARTE Y MOVIMIENTO EXPRESIVO: Niños de 3 y 4 años

- YOGA Y TEATRO: de 8 a 12 años.

- CREATIVIDAD VIVENCIAL: de 4 a 6 años.

- ILUSTRACIÓN DE PERSONAJES Y MUNDOS: De 7 a 12 años

- PINTURA Y ESCULTURA: 9 a 12 años.

- EL CAMINO DEL ARTISTA: de 18 años en adelante.

- LECTOESCRITURA: de 18 años en adelante.

- DIBUJO DE FIGURA HUMANA: Jóvenes (a partir de 18 años) y adultos.

- EL ARTE DE ILUSTRAR: Desde los 18 años en adelante.

- TRAMA Y URDIMBRE: de 18 años en adelante.

- DIBUJO Y PINTURA: jóvenes y adultos