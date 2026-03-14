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Capital intensifica tareas de mantenimiento del arbolado público

Del 16 al 22 de marzo se realizarán trabajos de poda, erradicación de ejemplares secos y atención de reclamos en distintos sectores de la Capital.

La Municipalidad de la Capital informó el cronograma de intervenciones previstas en el marco del plan integral de mantenimiento del arbolado público, que se desarrollará desde el lunes 16 hasta el domingo 22 de marzo, con el objetivo de mejorar la seguridad, preservar los espacios verdes y garantizar una correcta iluminación urbana.

De lunes 16 a viernes 20 de marzo

En el horario de 8 a 13 horas, las cuadrillas municipales llevarán adelante corte de ramas bajas y erradicación de árboles secos en el arbolado de plazas y espacios verdes, priorizando aquellos ejemplares que representen riesgo o afecten la visibilidad y el funcionamiento del alumbrado público.

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Por la tarde, de 13 a 17 horas, se dará respuesta a reclamos por despeje de luminarias y poda correctiva en domicilios particulares, en distintos puntos del ejido capitalino.

Sábado 21 y domingo 22 de marzo

Durante el fin de semana, de 8 a 13 horas, se realizará la erradicación de árboles peligrosos en domicilios varios, reforzando las tareas preventivas para resguardar la seguridad de vecinos y transeúntes.

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