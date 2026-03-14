Capital intensifica tareas de mantenimiento del arbolado público

Por la tarde, de 13 a 17 horas, se dará respuesta a reclamos por despeje de luminarias y poda correctiva en domicilios particulares, en distintos puntos del ejido capitalino.

Sábado 21 y domingo 22 de marzo

Durante el fin de semana, de 8 a 13 horas, se realizará la erradicación de árboles peligrosos en domicilios varios, reforzando las tareas preventivas para resguardar la seguridad de vecinos y transeúntes.