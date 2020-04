Cambian el protocolo de levantamiento de cadáveres en la vía pública y se abre un registro de víctimas no hospitalizadas

En el marco de la pandemia, una nueva duda surgió a tono con los estrictos procedimientos que se realizan para evitar contagios. ¿Qué pasa con las personas que aparecen sin vida y no se sabe si contrajeron Covid-19? Se abre la posibilidad de identificar víctimas que no hayan sido hospitalizadas.

Aunque no haya virus circulante, es una realidad que puede haber infectados que no hayan presentado síntomas, por ejemplo. En el ejercicio de lo lógico, no debería ser así si es que se ha cumplido con la cuarentena correctamente en San Juan. Sin embargo, hay múltiples posibilidades de que algo falle, en este sentido.

Por eso, las autoridades de Salud Pública se reunieron con miembros del Poder Judicial para delinear un cambio provisorio en el procedimiento de levantamiento de cadáveres sin causa aparente. ¿Por qué sucede esto? porque no se sabe si la persona fallecida, que no cuente con certificación que señale la causa de su deceso, pueda haber contraído el virus.

Se sabe que, por acordada a nivel país, se ha tomado la decisión de no realizar autopsias a los cuerpos que tengan coronavirus. Tampoco pueden velarse y, además, se aconseja la cremación.

En esta línea, se ha pensado especialmente en el personal de Criminalistica de la Policía de San Juan y en el Cuerpo Forense, ambos en riesgo de contraer este peligroso virus.

¿Cómo se procederá en San Juan? La decisión fue dotar a ambos cuerpos con equipos de bioseguridad acordes a la situación preventiva. El personal deberá trasladar el cuerpo hasta la morgue judicial, con todas las medidas especificadas en el protocolo que se está elaborando por estas horas.

Una vez llegado el cuerpo a la Morgue se le realizará, con todo el cuidado necesario, el hisopado bucal y nasal para testearlo en el hospital Rawson. El cuerpo deberá ser congelado, mientras se espera el resultado de ese hisopado, que tardará al menos 24 horas.

Si el resultado, que estará a las horas, da negativo, el cuerpo forense podrá procederse a la realización de la autopsia, teniendo en cuenta los principales órganos blandos más afectado por el covid-19; los pulmones.

Se sabe que uno de los deterioros más violentos que genera el coronavirus en el organismo tiene que ver con la presencia de líquido en los pulmones. Es válido aclarar que, cuando se examinen estos órganos, debe haberse descartado, mediante hisopado previo, la presencia del virus en ese organismo.

Ese procedimiento podría tardar más casi 48 horas de acuerdo al caso, por lo que los familiares de esa víctima deberán tener paciencia por la demora de la entrega de su ser querido.

Lo que sucede es que, si el resultado es positivo, el forense colocará el cadáver en la bolsa mortuoria y será trasladado, a cajón cerrado, directamente, al cementerio, o al crematorio. Tal como lo detalló de la manera más cruel, la jefa de Epidemiología, no habrá despedidas.

Esta tarea sentará una nueva estadística de mortalidad. Esto quiere decir que, será posible detectar fallecidos por coronavirus, que no hayan estado hospitalizados o con tratamiento preventivo.