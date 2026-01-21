Calor récord y alerta por tormentas: jornada extrema en San Juan
Con 36,5°C a las 17 horas, San Juan volvió a encabezar el ranking nacional del SMN y confirma un enero marcado por temperaturas extremas y alertas por tormentas en varias zonas.
San Juan volvió a posicionarse este miércoles como una de las ciudades más calurosas del país, de acuerdo al ranking nacional elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 17 horas, la capital provincial registró 36,5°C, con 28% de humedad y cielo mayormente despejado, condiciones que intensificaron la sensación térmica durante toda la tarde.
El dato no resulta aislado. Desde que comenzó enero, San Juan se mantiene de forma sostenida entre las tres localidades más calurosas del país en el registro de las 17 horas, mientras que en otros momentos del día suele ubicarse dentro del top cinco nacional, consolidando un mes atravesado por temperaturas extremas.
Según el informe del SMN, detrás de San Juan se ubicaron Villa Reynolds (San Luis) con 36,3°C, Bahía Blanca con 36°C, San Rafael (Mendoza) con 35,6°C y San Martín (Mendoza) con 35,3°C. La combinación de radiación solar plena y baja humedad convirtió a la jornada en una de las más pesadas de la semana.
Incluso, en otro reporte difundido a la misma hora, el organismo nacional indicó que San Juan llegó a liderar el ranking con 37,2°C, superando ampliamente la máxima prevista de 31°C, lo que evidencia la intensidad del fenómeno térmico que atraviesa la provincia.
Alerta amarilla por tormentas
En paralelo al calor extremo, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para las zonas de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. El informe advierte que el área podría ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con caída ocasional de granizo, actividad eléctrica intensa, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de hasta 75 km/h.
Se prevén valores de 15 a 40 milímetros de lluvia acumulada, con posibilidad de superarse en forma puntual. En sectores de alta montaña, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia y nieve mezclada.
Recomendaciones ante el alerta
Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar salir durante las tormentas, no sacar residuos, mantener limpios desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos si ingresa agua, asegurar objetos que puedan volarse y buscar refugio inmediato en caso de estar al aire libre.
Qué se espera para el resto del día
Para lo que resta de la jornada, el SMN anticipa un ambiente muy caluroso, con una máxima cercana a los 37°C y una mínima de 32°C, aumento de nubosidad y probabilidad de precipitaciones que podría alcanzar entre 40% y 70% hacia la noche, acompañadas por viento rotante y mayor ingreso de humedad.