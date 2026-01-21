Calor récord y alerta por tormentas: jornada extrema en San Juan

Incluso, en otro reporte difundido a la misma hora, el organismo nacional indicó que San Juan llegó a liderar el ranking con 37,2°C, superando ampliamente la máxima prevista de 31°C, lo que evidencia la intensidad del fenómeno térmico que atraviesa la provincia.

Alerta amarilla por tormentas

En paralelo al calor extremo, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para las zonas de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. El informe advierte que el área podría ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con caída ocasional de granizo, actividad eléctrica intensa, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de hasta 75 km/h.

image

Se prevén valores de 15 a 40 milímetros de lluvia acumulada, con posibilidad de superarse en forma puntual. En sectores de alta montaña, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia y nieve mezclada.

Recomendaciones ante el alerta

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar salir durante las tormentas, no sacar residuos, mantener limpios desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos si ingresa agua, asegurar objetos que puedan volarse y buscar refugio inmediato en caso de estar al aire libre.

Qué se espera para el resto del día

Para lo que resta de la jornada, el SMN anticipa un ambiente muy caluroso, con una máxima cercana a los 37°C y una mínima de 32°C, aumento de nubosidad y probabilidad de precipitaciones que podría alcanzar entre 40% y 70% hacia la noche, acompañadas por viento rotante y mayor ingreso de humedad.