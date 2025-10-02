Buena noticia: el policía que fue baleado se recupera y salió de urgencias

La evolución positiva permitió que dejara el área de urgencias y fuera trasladado a una sala común, donde permanecerá bajo control médico en los próximos días. Si su recuperación continúa en la misma línea, podría recibir el alta en breve.

El hecho se produjo en la madrugada del miércoles, cuando un adolescente de 16 años abrió fuego contra Riveros en el barrio La Estación, en Rawson. El menor, señalado como autor de los disparos, fue entregado a la Policía por su propia madre y quedó a disposición de la Justicia de Menores, a cargo de la jueza María Julia Camus.