A poco más de 24 horas del ataque que conmocionó a Rawson, llegaron noticias alentadoras sobre el estado de salud del oficial subayudante Gabriel Riveros. El uniformado, que recibió tres impactos de bala —dos en el tórax y uno en la mano— se encuentra consciente, estable y fuera de peligro, según el último parte médico.
Buena noticia: el policía que fue baleado se recupera y salió de urgencias
