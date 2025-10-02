"
Buena noticia: el policía que fue baleado se recupera y salió de urgencias

El oficial Gabriel Riveros, que había recibido tres disparos en un ataque en Rawson, está consciente, estable y fuera de peligro. Fue trasladado a una sala común mientras sigue su recuperación.

A poco más de 24 horas del ataque que conmocionó a Rawson, llegaron noticias alentadoras sobre el estado de salud del oficial subayudante Gabriel Riveros. El uniformado, que recibió tres impactos de bala —dos en el tórax y uno en la mano— se encuentra consciente, estable y fuera de peligro, según el último parte médico.

La evolución positiva permitió que dejara el área de urgencias y fuera trasladado a una sala común, donde permanecerá bajo control médico en los próximos días. Si su recuperación continúa en la misma línea, podría recibir el alta en breve.

El hecho se produjo en la madrugada del miércoles, cuando un adolescente de 16 años abrió fuego contra Riveros en el barrio La Estación, en Rawson. El menor, señalado como autor de los disparos, fue entregado a la Policía por su propia madre y quedó a disposición de la Justicia de Menores, a cargo de la jueza María Julia Camus.

Mientras la causa avanza en el fuero penal juvenil, la principal noticia es que el efectivo logró superar la etapa crítica y continúa con un cuadro clínico favorable.

