San Juan, en el radar de ONU Mujeres por el crecimiento de mujeres líderes en pymes

La relación es clara: más diversidad genera más ideas, mejores decisiones y, en consecuencia, mejores resultados.

Sin embargo, el diagnóstico a nivel país sigue siendo crítico. “Hay muchísimo talento de mujeres desaprovechado en Argentina”, advirtió. En ese sentido, remarcó que existe una brecha de 20 puntos porcentuales entre la tasa de empleo de hombres y mujeres, lo que implica menos generación de riqueza.

Onu Mujeres

El obstáculo de los cuidados

Uno de los principales frenos sigue siendo el sistema de cuidados. “Es la principal barrera para que las mujeres puedan insertarse”, afirmó. Según los datos que citó, las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres a tareas de cuidado, una carga que impacta directamente en sus oportunidades laborales y en la economía de los hogares.

“Muchas veces los padres no pagan la cuota alimentaria y eso hace que sean hogares mucho más pobres”, señaló.

La representante también apuntó a la estructura del mercado de trabajo, que describió como “sumamente segregada”. Las mujeres se concentran en sectores peor pagos, como educación, salud y trabajo doméstico, mientras que rubros en expansión —como la minería y la energía— siguen siendo mayormente masculinos.

Incluso con niveles educativos más altos —más del 60% de las personas egresadas son mujeres—, esa ventaja no se traduce en espacios de decisión. “Si vemos las fotos de quienes toman decisiones, hay muy pocas mujeres”, resumió.

La igualdad, además, tiene impacto comprobado. Citando estudios internacionales, indicó que las empresas con mayor diversidad de género tienen más probabilidades de superar el promedio de rentabilidad.

A nivel macro, la tendencia es similar: “Los países más desarrollados son los que son más igualitarios”, afirmó.

Estadisticicas ONU

Oportunidades en San Juan

En clave local, puso el foco en el potencial de sectores como la minería. “Hay una gran oportunidad para las mujeres, no solo trabajando en las empresas, sino también liderando empresas proveedoras”, destacó.

No avanzar en igualdad también tiene consecuencias. “Hay riesgos como casos de violencia o acoso laboral, mayor rotación de personal y pérdida de talento”, explicó.

Redes en lugar de discursos vacíos

Sobre el final, dejó un mensaje que se aleja de los slogans individuales. “No me gustan esos mensajes de ‘anímense, ustedes pueden’, porque el problema no es individual”, dijo. En cambio, rescató una idea que surgió en su paso por la provincia: “no estamos solas”. Y concluyó: “Busquen a otras mujeres, hagan redes, eso les va a dar mucha más fuerza”.

Un cierre que resume el espíritu de su visita: la igualdad no es solo una consigna, es una estrategia de desarrollo.