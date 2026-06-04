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El jueves arranca frío, con neblina y visibilidad reducida

El Servicio Meteorológico Nacional registró una visibilidad de apenas 3 kilómetros a primera hora, con una sensación térmica que rozó los 7°C.

El amanecer de este jueves se presentó frío y con visibilidad reducida en la provincia debido a la presencia de neblina. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional actualizados a las 06:00, la temperatura se ubicó en 8.4°C, con una sensación térmica de 7.3°C y una humedad que alcanza el 93%. La visibilidad en las primeras horas de la mañana se encuentra limitada a 3 kilómetros, por lo que se recomienda precaución al circular.

Para el resto de la jornada se espera un cielo parcialmente nublado y una tarde agradable, con una temperatura máxima estimada que llegará a los 18°C, repitiendo la marca del día de ayer. El viento se mantendrá leve desde el sector Noreste a unos 8 km/h. Los datos astronómicos indican que el sol salió a las 08:27 y se ocultará a las 18:38.

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