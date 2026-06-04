El jueves arranca frío, con neblina y visibilidad reducida

El amanecer de este jueves se presentó frío y con visibilidad reducida en la provincia debido a la presencia de neblina. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional actualizados a las 06:00, la temperatura se ubicó en 8.4°C, con una sensación térmica de 7.3°C y una humedad que alcanza el 93%. La visibilidad en las primeras horas de la mañana se encuentra limitada a 3 kilómetros, por lo que se recomienda precaución al circular.