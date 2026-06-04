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San Juan se consagró campeón en la competencia de ciberseguridad más importante

Integrantes de la Policía y de la Secretaría de Seguridad obtuvieron el primer puesto en la White Hat Conference 2026, celebrada en Mendoza.

San Juan se convirtió en el gran protagonista de la White Hat Conference 2026, uno de los encuentros internacionales más relevantes en materia de ciberseguridad y prevención del delito informático. El equipo "San Juan Más Seguro" se quedó con el primer puesto en uno de los desafíos centrales de la competencia, midiéndose con especialistas de más de 15 países y ante una audiencia global que proyectó el evento a más de 70 naciones.

El grupo ganador estuvo integrado por los efectivos de la Policía de San Juan, el Oficial Inspector Darío Pérez Ruarte y el Cabo Primero Leonardo Esquivel, junto a la asesora legal de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Dra. Virginia Sánchez Carmona.

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El desafío: Investigación y análisis de ciberdelitos

La cumbre, que reunió en la provincia vecina de Mendoza a hackers éticos, investigadores, universidades y fuerzas de seguridad internacionales, tuvo su punto más exigente en la prueba de análisis de crimen digital. El equipo sanjuanino logró el mejor desempeño al aplicar conocimientos técnicos avanzados y herramientas de investigación criminal para identificar evidencias y reconstruir escenarios complejos en un caso de ciberdelito simulado.

La provincia también contó con la participación del equipo “San Juan Cyber”, conformado por tres efectivos del Servicio Penitenciario Provincial: Yamila Schiffel, Franco Flores y Franco Rojas, quienes expusieron el trabajo de formación que se realiza en las fuerzas locales.

Este logro histórico corona una política sostenida de capacitación impulsada por el Gobierno de San Juan para actualizar a sus fuerzas frente a las nuevas modalidades delictivas tecnológicas. Al cierre del certamen, la organización confirmó un cambio de rumbo para el próximo año: México será la sede oficial de la White Hat Conference 2027.