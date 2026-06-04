San Juan se convirtió en el gran protagonista de la White Hat Conference 2026, uno de los encuentros internacionales más relevantes en materia de ciberseguridad y prevención del delito informático. El equipo "San Juan Más Seguro" se quedó con el primer puesto en uno de los desafíos centrales de la competencia, midiéndose con especialistas de más de 15 países y ante una audiencia global que proyectó el evento a más de 70 naciones.
San Juan se consagró campeón en la competencia de ciberseguridad más importante
Integrantes de la Policía y de la Secretaría de Seguridad obtuvieron el primer puesto en la White Hat Conference 2026, celebrada en Mendoza.