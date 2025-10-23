Avanzan las obras para mejorar el servicio eléctrico en Sarmiento

Una vez culminadas las tareas en desarrollo, se podrá atender con calidad la demanda actual y futura del Departamento Sarmiento, y la evacuación de energía generada por los parques fotovoltaicos de la zona, actualmente en construcción.

Obra complementaria: Energización LM 33 Kv desde E.T. San Juan Sur – E.M. Sarmiento Sur

De forma simultánea, se encuentra en desarrollo la energización de la Línea de Media Tensión (LMT) 33 kV Doble Terna, que vincula la ET San Juan Sur con la Estación de Maniobras 33 kV Sarmiento Sur, ubicada en la zona de El Acequión, con una longitud de 21 kilómetros.

Esta obra permitirá mejorar la alimentación eléctrica de los emprendimientos agrícolas, favoreciendo el desarrollo productivo de la región.