Se encuentran en desarrollo las tareas de energización en 132kV de las dos ternas que integran la Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV, desde su punto de conexión con la LAT 132 kV Rawson/Pocito – La Bebida, ubicada en Calle 7, Departamento Pocito, hasta su terminal en la Estación Transformadora San Juan Sur (ET San Juan Sur), en el Departamento Sarmiento.
Avanzan las obras para mejorar el servicio eléctrico en Sarmiento
Construyeron 62km de líneas de Alta Tensión y una nueva Estación Transformadora. Beneficiará a hogares, comercios y emprendimientos productivos