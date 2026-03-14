Avanzan las obras para garantizar el servicio de agua potable

Las mejoras también incluyeron la construcción de nuevas compuertas de alimentación, lo que permite optimizar la regulación del ingreso de agua y mejorar el funcionamiento integral de la planta.

Cabe destacar que todas las tareas fueron realizadas por personal propio de Obras Sanitarias. Los equipos técnicos trabajaron en turnos de mañana, tarde y noche para garantizar la continuidad del servicio y evitar interrupciones en el suministro de agua potable a la población.

Cada departamento de la provincia presenta características y desafíos particulares. En localidades como Jáchal y Valle Fértil, por ejemplo, las plantas potabilizadoras suelen enfrentar inconvenientes vinculados a inclemencias climáticas que afectan la provisión de energía eléctrica. Para dar respuesta a esta situación, se instalaron generadores de energía propios que permiten sostener el funcionamiento de las plantas ante eventuales cortes del servicio eléctrico.

En el caso de la Planta de Marquesado, considerada el corazón del sistema de potabilización del Gran San Juan y su zona de influencia, las obras ejecutadas no solo permitieron modernizar procesos mediante la incorporación de nuevos sistemas, sino también realizar tareas de mantenimiento en instalaciones que durante años no habían recibido intervenciones estructurales. Esto permite reducir riesgos operativos, mejorar el rendimiento y garantizar la continuidad del servicio.

Las mejoras incluyeron además la incorporación de nuevas tecnologías destinadas a optimizar el proceso de potabilización incluso en escenarios complejos, como episodios de turbiedad en las tomas superficiales provocados por movimientos del dique o bajadas de creciente. En este marco se realizaron intervenciones en los sistemas de floculación y filtrado, limpieza de galerías filtrantes, implementación de alertas tempranas de turbiedad, cambio de compuertas en tomas superficiales, mejoras en iluminación, limpieza de cisternas, reemplazo de bombas y optimización de reductores de floculación.

Por otra parte, en la planta de Jáchal, y debido a su ubicación geográfica en una zona de cerros que dificultaba la conectividad, se logró instalar un sistema satelital Starlink, el único servicio que permitió dotar de conectividad al establecimiento y mejorar su operatividad y monitoreo.

La inversión realizada, que supera los 2.500 millones de pesos, representa un importante avance en infraestructura sanitaria y se traduce en un servicio de mayor calidad y confiabilidad para toda la comunidad sanjuanina.