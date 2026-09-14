El Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026 inició formalmente este lunes 14 de septiembre una de sus etapas más importantes: la prueba presencial de dactilografía. La evaluación está destinada a los postulantes inscriptos en la Primera Circunscripción Judicial.
Arrancó la prueba de dactilografía para ingresar al Poder Judicial de San Juan
Este lunes comenzó el examen presencial para los inscriptos de la Primera Circunscripción en la Sede Académica del Club Sirio Libanés.