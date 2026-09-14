Arrancó la prueba de dactilografía para ingresar al Poder Judicial de San Juan

Los exámenes se llevan a cabo en la Sede Académica Judicial, instalada en el Club Sirio Libanés (Entre Ríos 33 Sur, Capital). Desde la institución recordaron que los aspirantes deben concurrir obligatoriamente con su DNI y presentarse con al menos 15 minutos de anticipación respecto del turno asignado. El cronograma detallado se puede verificar en la página oficial del organismo (www.jussanjuan.gov.ar).

Esta instancia busca dar cumplimiento al artículo 45 de la Constitución Provincial sobre la democratización y el ingreso por concurso al empleo público. Asimismo, las autoridades aclararon que esta convocatoria no contempla por el momento a los inscriptos de la Segunda Circunscripción (Jáchal e Iglesia) ni a las personas con discapacidad, cuyos cronogramas de examen se darán a conocer próximamente.