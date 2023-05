En ese tono, Arancibia aseguró que "estamos muy satisfechos por la postura del Procurador", pero no dejaron de tener una preocupación por lo que sucedió el 14 años. "La elección del 14 de mayo carece de legitimidad porque se votó con una persona que no podía ser candidato en las boletas, como actor central. De modo tal que, por primera vez en el retorno de la democracia los comicios no sólo no fueron puros ese día sino que, hoy podemos decir que el gobierno 2023 no va a tener la legitimación que la Constitución exige". También cargó las tintas contra la Corte de Justicia de San Juan y aseguró que "por sus malas decisiones" el próximo gobierno, de ser opositor, no va a tener las armas para una lucha democrática favorable.