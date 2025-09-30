Inauguraron un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Caucete

También resaltó que “a este Gobierno le ha tocado gobernar, al igual que los intendentes, con muchos menos recursos que las gestiones anteriores. Un 70% de los recursos que tenía en gestiones anteriores, porque los fondos de Nación no llegan, como ya todos bien saben. Pero se ha activado desde el Gobierno de la Provincia la obra pública. Terminar este CDI es una muestra de esta de esta activación de la obra pública, prácticamente todos los días inaugurando distintas obras”.

Y concluyó Martín: “Somos todos una gran familia, todos los sanjuaninos, por supuesto, Caucete no escapa a esta iniciativa. Sigamos trabajando juntos, sigamos trabajando como una como una gran familia, como una gran sociedad, siempre tirando todo para el mismo lado”.

La obra se sumó a otros CDI inaugurados este año y se pensó como un espacio para priorizar el desarrollo pleno de los niños en sus primeros años de vida. En este moderno espacio, los niños y niñas de Caucete recibirán una atención completa para su desarrollo que incluye asistencia nutricional, estimulación temprana y un abordaje de psicomotricidad, entre otros servicios esenciales.

Características del nuevo CDI en Caucete

El proyecto se desarrolló en una sola planta con una superficie aproximada de 220 m² cubiertos. Su construcción se realizó con una estructura metálica sobre una platea de hormigón armado. Los tabiques, tanto interiores como exteriores, se hicieron con placas de roca de yeso y cemento, con sus respectivas aislaciones para mayor confort.

En su interior, se colocaron pisos de mosaico granítico y baldosas de caucho antigolpes, mientras que el exterior se terminó con cemento alisado. Las carpinterías se fabricaron en aluminio, chapa y madera. La cocina y los sanitarios llevan un revestimiento cerámico blanco.

El edificio contempla distintas salas según las edades y un espacio de recreación al aire libre. Además, el centro cuenta con un acceso principal, un área administrativa con sanitario, cocina, un lactario, un deambulatorio, salas específicas para las edades de 2, 3 y 4 años, patios internos y un patio técnico para el tanque de reserva y bombas.