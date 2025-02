Anunciaron un hito en el proyecto minero Valle de Chita en San Juan

El cobre, la plata y el oro son los principales contribuyentes a la Estimación de Recursos Minerales, con el molibdeno y el zinc como contribuyentes secundarios.

La mineralización permanece abierta en profundidad, con mayor potencial de molibdeno identificado en áreas no exploradas. El depósito del Complejo Chinchillones demuestra perspectivas razonables para una eventual extracción económica (Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction – “RPEEE”), según lo define el “Committee for Mineral Reserve International Reporting Standard”, posicionándolo como un recurso importante dentro del Proyecto Valle de Chita.

«Esta Estimación Inicial de Recursos representa un hito importante en el desarrollo del Complejo Chinchillones y el Proyecto Valle de Chita en general. Los resultados resaltan el potencial de desarrollo sustancial del depósito y proporcionan una base sólida para avanzar en nuestra exploración y estrategia de crecimiento”, señaló Ramiro Massa, director de Minsud.

El Proyecto Valle de Chita se distingue de los proyectos mineros tradicionales andinos o de alta montaña. Su menor altitud (3.000 metros) y su clima favorable ofrecen importantes ventajas, junto con una excelente infraestructura y proximidad a servicios esenciales, lo que se traducen en un potencial de menores costos de capital y costos operativos competitivos. Estas ventajas posicionan al Proyecto Valle de Chita como una propuesta de inversión atractiva, agregó Massa.

El Joint Venture se centra en la exploración y expansión continua de la base de datos de recursos para respaldar un futuro desarrollo.

Aspectos destacados:

• Recursos Indicados: 188Mt con 0,41% CuEq, 0,25% Cu, 0,11 g/t Au, 10,6 g/t Ag, 36 ppm Mo y 0,16% Zn, que contienen 776Kt de cobre equivalente, 466Kt de cobre, 674koz de oro, 63,5Moz. de plata, 6,8Kt de molibdeno y 291Kt de zinc.

• Recursos Inferidos: 573Mt con 0,36% CuEq, 0,22% Cu, 0,09 g/t Au, 9,0 g/t Ag, 93 ppm Mo y 0,11% Zn, que contienen 2.049Kt de cobre equivalente, 1.244Kt de cobre, 1.650koz de oro, 165,6Moz de plata, 53,2Kt de molibdeno y 616Kt de zinc.

image.png

La estimación está respaldada por estudios metalúrgicos preliminares y parámetros económicos como costos de extracción, costos de procesamiento y recuperaciones metalúrgicas de concentrados de Cu, Mo y Zn para obtener el retorno neto de fundición (Net Smelter Return “NSR”).

Además, el Complejo Chinchillones tiene una importante oportunidad para el desarrollo futuro. El depósito se considera potencialmente económico mediante minería a tajo abierto y proceso de flotación, lo que demuestra RPEEE. Esta conclusión está respaldada por la continuidad espacial de la mineralización, la aplicación de un valor de corte de NSR y el desempeño metalúrgico basado en los resultados de las pruebas preliminares.