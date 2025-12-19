Ankara y Atlas, los perros guardianes del Penal, se retiraron con honores

Atlas, por su parte, ingresó a la institución con el objetivo de ser adiestrado como can multipropósito, función que desarrolló con un nivel de desempeño sobresaliente. Especializado en narcóticos, explosivos y teléfonos celulares, su presencia representó durante años una garantía de orden, prevención y control en los distintos sectores del Servicio Penitenciario.

image

A lo largo de su trayectoria, Atlas forjó vínculos sólidos con sus guías, basados en la confianza, la obediencia y el trabajo en equipo, consolidándose como un referente dentro del área K9. Su retiro se produce tras una extensa carrera marcada por la entrega y el profesionalismo, y responde a una dolencia propia del paso del tiempo, luego de una vida dedicada al servicio.

El legado de Ankara y Atlas continúa vivo en Tango, Cleo y Balto, tres cachorros nacidos del vínculo entre ambos canes que hoy representan el futuro del Grupo Canes del Servicio Penitenciario. Los canes, ya se encuentran en etapa de formación, heredando la genética, la disciplina y la vocación de servicio de dos referentes que marcaron un antes y un después en el trabajo K9 de la Institución.

Tango, Cleo y Balto. Cachorros que son hijos de Ankara y Atlas

Durante la actividad que también tuvo la entrega de certificados a efectivos que se capacitaron en la temática, acompañaron el director del SPP, Carlos Suárez; subdirectora, Norma Iragorre; jefe de Cuerpo, Antonio Olivares. También estuvieron, jefe de División Canes, Mónica Ávila y efectivos penitenciarios.