Alquileres: "Hay viviendas base que tienen un canon de $80 mil por mes"

En este sentido, Desde la Cámara Inmobiliaria, Mauricio Polo, explicó que esta situación tiene mucho que ver con la nueva ley. "Lamentablemente no habrá modificación a la ley de Alquileres. No se logró que los legisladores le dieran curso al pedido. No hemos conseguido solución para el mercado inmobiliario", remarcó.

La intención era regresar a puntos básicos que tenía la ley anterior, por ejemplo, el ejercicio de los dos años de contrato. "En su momento se pudo manejar bien, pero ahora no", destacó. También dijo que estos puntos que parecían favorecer al inquilino no fue tal. "El inquilino se dio cuenta que no fue una ayuda, ahora se está actualizando el incremento en un 70%".

En ese sentido, trazó una línea sobre lo que se pagaba a principio de año en un alquiler común. "Comenzó pagando $20 mil en un alquiler común de dos dormitorio en el centro y ahora tiene que pagar $35 mil", destacó y explicó que "corremos el riesgo de no saber qué va a pasar y si vamos a estar recibiendo llaves por la recesión de los contratos".

También, destacó que el mercado está sobredemandado, por la cantidad de familias sanjuaninas que no pueden acceder a una casa propia y deben salir a alquilar. "No tenemos oferta", dijo.

En el Gran San Juan (Capital, Santa Lucía y Rivadavia) hay alquileres que van desde $50 a $80 mil.