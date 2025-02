Alertan sobre nueva modalidad de estafa: ofrecen descuentos en combustibles

En este chat, los ciberdelincuentes envían un enlace (generalmente en letras azules y subrayadas) que supuestamente permite acceder al descuento. Sin embargo, al hacer clic en dicho enlace, se descargan aplicaciones maliciosas en el teléfono móvil de la víctima. Estas aplicaciones permiten que los estafadores tomen control remoto del dispositivo, pudiendo acceder a las cuentas bancarias, billeteras virtuales y otros datos sensibles del usuario. En muchos casos, los estafadores vacían las cuentas y, en algunos casos, hasta solicitan préstamos a nombre de la víctima.

Las autoridades recomiendan que no ingresen a ningún enlace relacionado con promociones dirigidas a jubilados, y menos aún si son redirigidos a conversaciones de WhatsApp con números no verificados (aquellos que no tengan el tilde azul de verificación de la red social).