AISA Group acelera inversiones: minería, energía solar y flota pesquera

AISA Group, que adquirió Minas Argentinas en septiembre de 2023, continúa expandiendo sus operaciones en la Argentina y fortaleciendo su equipo directivo: en febrero incorporó a Chani Guyot como director de Comunicaciones y Asuntos Públicos. El exdirector del diario La Nación y fundador de RED/ACCIÓN y de la Red de Periodismo Humano lidera el área junto a Gabriela Abihaggle, gerenta de la misma dirección, profesional con experiencia en medios de Argentina y Estados Unidos y más de 15 años en comunicación institucional. Además, se incorporó a su equipo técnico legal a la Dra. Julia Villanueva, con más de 30 años de experiencia como jueza comercial y de reciente paso por el prestigioso Estudio Bomchil.

Por otra parte, la semana pasada se alcanzó un nuevo hito en la construcción del parque fotovoltaico Calicanto, en San Luis. El CEO y fundador del grupo, Juan José Retamero, y el gobernador de la provincia, Claudio Poggi, recorrieron el sitio del futuro parque solar de 51 MW en Nogolí, tras la reciente llegada de 44 contenedores con paneles importados. El proyecto, que demanda una inversión de más de 36 millones de dólares, generará energía para más de 80.000 hogares y esperan entre en operación en diciembre de 2026.

Además, Cabo Vírgenes, la empresa pesquera especializada en langostino con sede en Rawson, Chubut, incorporó a su flota los barcos Cristo Redentor e Iglú I, dos fresqueros de altura de 31 y 32 metros de eslora, respectivamente, que se suman a los buques Mar Esmeralda y Espartano. Estas unidades cuentan con amplios permisos de pesca, lo que permitirá incrementar la captura de langostino fresco en aproximadamente 1.400 toneladas anuales y aumentar el volumen procesado en la planta de Rawson, incluyendo merluza y calamar , bajo los más altos estándares de calidad y trazabilidad. En 2025, Cabo Vírgenes profundizó su operación de pesca, procesamiento y comercialización de langostino austral con la exportación de casi 10.000 toneladas a más de 50 países.