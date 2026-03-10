AISA Group acelera inversiones: minería, energía solar y flota pesquera
En los últimos 90 días, el grupo empresario de la familia Retamero alcanzó avances significativos en sus principales negocios: Gualcamayo consolida su transformación con una inversión de 665 millones de dólares bajo el RIGI; el parque solar Calicanto avanza en San Luis con energía para 80.000 hogares; y Cabo Vírgenes suma dos nuevos buques para aumentar su captura de langostino y otras especies .
Gualcamayo, la explotación minera que en 2022 se encaminaba hacia su cierre, ahora acelera su crecimiento con un 2025 récord y el avance del proyecto DCP (Deep Carbonate Project), que hace menos de 60 días obtuvo su aprobación bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El DCP contempla una inversión de 665 millones de dólares y la creación de más de 700 nuevos puestos de trabajo.
Mientras el proyecto DCP avanza, las distintas gerencias de Minas Argentinas consolidan la recuperación de la operación, mediante la notable mejora de productividad en la pila de lixiviación y la exploración del resto de la propiedad minera. Desde mediados de 2024 y durante todo 2025, la nueva operación en Gualcamayo continuó su proyecto de recuperación secundaria del mineral depositado en las pilas de lixiviación, alcanzando una producción de 42.990 onzas de oro y de 22.659 onzas de Plata
En su último balance, Minas Argentinas acumuló 7,1 millones de onzas de oro en recursos, de las cuales 4,9 están categorizadas como reservas probadas y probables bajo la norma canadiense NI 43-101. Durante 2025 se invirtieron más de 11.100 millones de pesos en prospección y análisis geofísico del distrito, con más de 11.400 metros perforados y la construcción de un túnel y una rampa de acceso de más de 300 metros hacia la zona mineralizada, obra que demandó más de 5.000 millones de pesos adicionales.
AISA Group, que adquirió Minas Argentinas en septiembre de 2023, continúa expandiendo sus operaciones en la Argentina y fortaleciendo su equipo directivo: en febrero incorporó a Chani Guyot como director de Comunicaciones y Asuntos Públicos. El exdirector del diario La Nación y fundador de RED/ACCIÓN y de la Red de Periodismo Humano lidera el área junto a Gabriela Abihaggle, gerenta de la misma dirección, profesional con experiencia en medios de Argentina y Estados Unidos y más de 15 años en comunicación institucional. Además, se incorporó a su equipo técnico legal a la Dra. Julia Villanueva, con más de 30 años de experiencia como jueza comercial y de reciente paso por el prestigioso Estudio Bomchil.
Por otra parte, la semana pasada se alcanzó un nuevo hito en la construcción del parque fotovoltaico Calicanto, en San Luis. El CEO y fundador del grupo, Juan José Retamero, y el gobernador de la provincia, Claudio Poggi, recorrieron el sitio del futuro parque solar de 51 MW en Nogolí, tras la reciente llegada de 44 contenedores con paneles importados. El proyecto, que demanda una inversión de más de 36 millones de dólares, generará energía para más de 80.000 hogares y esperan entre en operación en diciembre de 2026.
Además, Cabo Vírgenes, la empresa pesquera especializada en langostino con sede en Rawson, Chubut, incorporó a su flota los barcos Cristo Redentor e Iglú I, dos fresqueros de altura de 31 y 32 metros de eslora, respectivamente, que se suman a los buques Mar Esmeralda y Espartano. Estas unidades cuentan con amplios permisos de pesca, lo que permitirá incrementar la captura de langostino fresco en aproximadamente 1.400 toneladas anuales y aumentar el volumen procesado en la planta de Rawson, incluyendo merluza y calamar , bajo los más altos estándares de calidad y trazabilidad. En 2025, Cabo Vírgenes profundizó su operación de pesca, procesamiento y comercialización de langostino austral con la exportación de casi 10.000 toneladas a más de 50 países.