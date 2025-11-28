"
Agua Negra habilitado: así está el paso fronterizo este viernes

El Gobierno confirmó que el Paso Internacional de Agua Negra continúa habilitado este 28 de noviembre, con horario de circulación de 7 a 17

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó este viernes 28 de noviembre el estado del Paso Internacional Agua Negra. El corredor binacional, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, permanece habilitado para circular entre las 07:00 y las 17:00 horas.

Las autoridades pidieron a los conductores mantener luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y transitar con precaución, ya que personal de Vialidad Nacional continúa realizando tareas de mantenimiento en distintos tramos del camino.

El paso había sido habilitado el miércoles para la temporada 2025-2026 y continúa operativo con normalidad, permitiendo el flujo de turistas y transportistas que se dirigen hacia la Región de Coquimbo, en Chile.

