El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó este viernes 28 de noviembre el estado del Paso Internacional Agua Negra. El corredor binacional, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, permanece habilitado para circular entre las 07:00 y las 17:00 horas.
Agua Negra habilitado: así está el paso fronterizo este viernes
