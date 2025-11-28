Agua Negra habilitado: así está el paso fronterizo este viernes

Las autoridades pidieron a los conductores mantener luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y transitar con precaución, ya que personal de Vialidad Nacional continúa realizando tareas de mantenimiento en distintos tramos del camino.

El paso había sido habilitado el miércoles para la temporada 2025-2026 y continúa operativo con normalidad, permitiendo el flujo de turistas y transportistas que se dirigen hacia la Región de Coquimbo, en Chile.