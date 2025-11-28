Llegan dos días inestables: viernes y sábado con viento sur y lluvia

San Juan se prepara para un fin de semana marcado por la inestabilidad. Según el pronóstico oficial, el viernes y el sábado estarán dominados por viento sur, nubosidad variable y chances de lluvias en distintos momentos del día.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones cambiantes para San Juan, con viento del sur, probabilidad de tormentas aisladas y ráfagas que podrían superar los 50 km/h entre el viernes y el sábado.