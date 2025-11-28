"
Llegan dos días inestables: viernes y sábado con viento sur y lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones cambiantes para San Juan, con viento del sur, probabilidad de tormentas aisladas y ráfagas que podrían superar los 50 km/h entre el viernes y el sábado.

San Juan se prepara para un fin de semana marcado por la inestabilidad. Según el pronóstico oficial, el viernes y el sábado estarán dominados por viento sur, nubosidad variable y chances de lluvias en distintos momentos del día.

Para este viernes, se prevé una jornada parcialmente nublada a tormentas aisladas, con temperaturas que oscilarán entre los 26°C y 36°C. El viento será persistente, con intensidades de 23 a 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre 10% y 40% hacia la tarde y noche.

El sábado continuará con condiciones similares, presentando una marcada presencia de viento sur. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima rondará los 22°C en la primera parte del día, para luego repuntar hasta los 34°C, según el comportamiento del viento. Las ráfagas podrían ubicarse entre 42 y 59 km/h, con probabilidad de tormentas aisladas también entre 10% y 40%.

Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente por las ráfagas fuertes y posibles precipitaciones en períodos cortos.

