"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > adolescente

Continúa grave el adolescente que se disparó con el arma de su mamá policía

Tras 24 horas, el chico de 13 años permanece internado en Terapia Intensiva. Según fuentes oficiales, tiene muerte cerebral y su estado es irreversible.

Un adolescente de 13 años continúa en estado crítico luego de haberse disparado con el arma reglamentaria de su mamá policía. El hecho ocurrió el jueves, cerca de las 8 de la mañana, en una vivienda del barrio Conjunto 8, en el departamento de Rawson.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el menor tomó el arma mientras su madre se encontraba duchándose y, en circunstancias que todavía están bajo investigación, se produjo un disparo que impactó en su cráneo.

Minutos más tarde, fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde quedó internado en la Terapia Intensiva del Hospital Guillermo Rawson.

Te puede interesar...

Fuentes oficiales confirmaron que el adolescente presenta muerte cerebral y que su estado es irreversible, mientras la investigación continúa para determinar cómo ocurrió el trágico episodio.

Temas

Te puede interesar