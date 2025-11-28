Un adolescente de 13 años continúa en estado crítico luego de haberse disparado con el arma reglamentaria de su mamá policía. El hecho ocurrió el jueves, cerca de las 8 de la mañana, en una vivienda del barrio Conjunto 8, en el departamento de Rawson.
Continúa grave el adolescente que se disparó con el arma de su mamá policía
Tras 24 horas, el chico de 13 años permanece internado en Terapia Intensiva. Según fuentes oficiales, tiene muerte cerebral y su estado es irreversible.