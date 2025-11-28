"
Hasta $9 mil la hora: el apoyo escolar se dispara antes de las mesas

El refuerzo escolar cuesta entre $7.000 y $9.000 por hora, y Matemática se mantiene como la materia que más ayuda requiere el alumnado.

Por Marcela Silva

A pocos días del comienzo de las mesas de exámenes, los estudiantes secundarios de San Juan intensifican la preparación para rendir los contenidos pendientes de cada cuatrimestre. Según un relevamiento realizado por sanjuan8.com, las materias que mayor apoyo académico requieren son Matemática, seguida por Lengua, Inglés, y en cuarto y quinto lugar Física y Química.

La creciente demanda se refleja también en los costos: la hora de apoyo escolar se ubica entre $7.000 y $9.000, dependiendo de la zona y del docente. Luciana, dueña de un instituto ubicado en Desamparados, confirmó esta tendencia y precisó que “la hora en el instituto está en $8.500 para los alumnos de secundaria y $7.000 para el refuerzo de primaria”.

De acuerdo con el cronograma del Ministerio de Educación, la primera semana de diciembre estará destinada a rendir las materias correspondientes al segundo cuatrimestre, mientras que en la segunda semana se evaluarán los contenidos del primer cuatrimestre.

Ante este panorama, muchas familias ya comenzaron a organizar refuerzos y clases particulares.

Programa de apoyo escolar gratuito

La Subsecretaría de Planeamiento Educativo explicó días atrás que el programa de apoyo escolar busca sostener las trayectorias de los estudiantes para evitar repitencias y asegurar la promoción anual. Es un acompañamiento tanto para escuelas y docentes como para las familias sanjuaninas.

El servicio funciona hasta el 31 de diciembre en once sedes del Gran San Juan —Capital, Santa Lucía, Rawson, Chimbas, Rivadavia y Pocito—. En el Conectar Lab (Alberdi y Las Heras) las clases son por la mañana y la tarde, mientras que en las escuelas los encuentros se realizan de 17:30 a 20:30.

Se habilitaron seis sedes para secundaria y cinco para primaria, con foco en lengua, matemática e inglés. En el Conectar Lab también se dictan física y química. Los estudiantes asisten para reforzar los contenidos que más les cuestan en esta etapa previa a los exámenes finales.

Algunas sedes ya completaron cupos debido a la alta demanda.

