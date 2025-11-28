A pocos días del comienzo de las mesas de exámenes, los estudiantes secundarios de San Juan intensifican la preparación para rendir los contenidos pendientes de cada cuatrimestre. Según un relevamiento realizado por sanjuan8.com, las materias que mayor apoyo académico requieren son Matemática, seguida por Lengua, Inglés, y en cuarto y quinto lugar Física y Química.
Hasta $9 mil la hora: el apoyo escolar se dispara antes de las mesas
El refuerzo escolar cuesta entre $7.000 y $9.000 por hora, y Matemática se mantiene como la materia que más ayuda requiere el alumnado.