Hasta $9 mil la hora: el apoyo escolar se dispara antes de las mesas

Ante este panorama, muchas familias ya comenzaron a organizar refuerzos y clases particulares.

Programa de apoyo escolar gratuito

La Subsecretaría de Planeamiento Educativo explicó días atrás que el programa de apoyo escolar busca sostener las trayectorias de los estudiantes para evitar repitencias y asegurar la promoción anual. Es un acompañamiento tanto para escuelas y docentes como para las familias sanjuaninas.

El servicio funciona hasta el 31 de diciembre en once sedes del Gran San Juan —Capital, Santa Lucía, Rawson, Chimbas, Rivadavia y Pocito—. En el Conectar Lab (Alberdi y Las Heras) las clases son por la mañana y la tarde, mientras que en las escuelas los encuentros se realizan de 17:30 a 20:30.

Se habilitaron seis sedes para secundaria y cinco para primaria, con foco en lengua, matemática e inglés. En el Conectar Lab también se dictan física y química. Los estudiantes asisten para reforzar los contenidos que más les cuestan en esta etapa previa a los exámenes finales.

Algunas sedes ya completaron cupos debido a la alta demanda.