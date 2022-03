Acuerdo con el FMI: qué dijeron los diputados sanjuaninos

“Fue una jornada maratónica, pero con mucho trabajo en jornadas anteriores. Fueron tres jornadas larguísimas donde recibimos al equipo de economía del Ejecutivo nacional, a gobernadores, cámaras empresariales, sindicatos, pymes y distintos sectores sociales que venían a contar qué pasaría con ellos si esto no lo aprobábamos. Ese acuerdo se logró finalmente con el trabajo de los diputados, donde pudimos ponernos de acuerdo que no era responsable, de ninguna manera, no aprobar este proyecto y que la posibilidad para la Argentina fuera el default”, dijo Fabiola Aubone.