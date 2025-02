A raíz de agresiones a choferes, la Policía refuerza la seguridad en las unidades

El martes por la noche, se registró un nuevo ataque cuando un chofer fue agredido con una pedrada que rompió la ventanilla de su unidad, provocando lesiones en sus ojos. Este tipo de agresiones no es aislado y generó gran preocupación entre los choferes.

Embed - Canal 8 San Juan on Instagram: "ATAQUE A COLECTIVEROS EN RIVADAVIA -Los choferes de las líneas TEO y 130 fueron agredidos a piedrazos mientras realizaban su recorrido. -Los conductores sufrieron lesiones en el rostro y, afortunadamente, no hubo pasajeros heridos. -El hecho generó preocupación entre los trabajadores del transporte público, quienes exigen mayor seguridad en la zona para evitar nuevos ataques. -Vecinos de la zona aseguraron que no es la primera vez que ocurren este tipo de hechos #Inseguridad #TransportePúblico #SanJuan"