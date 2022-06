"A los docentes que falten hoy se les descontarán los días anteriores", dijo Trincado

En ese contexto, la ministra de Educación, Cecilia Trincado, aseguró en Canal 8 que serán descontados los días que no se trabajaron, en el caso de que hoy no asistan a sus lugares de trabajo. Esta situación del paro y movilización se repetirá luego de que el gobierno haya escuchado el reclamo, y haya hecho las cuentas con anticipación para acordar con docentes y, luego, administración pública. "El Gobierno hizo su máximo esfuerzo. Los días que no trabajaron no serán descontados ni sancionado", explicó Trincado, con referencia a los días 26 y 27. Sin embargo, aseguró que si hoy no concurren a las aulas, sí se descontarán los días 2 y 3 de junio.