La Cámara Minera de San Juan se pronunció tras la reciente aprobación en el Congreso Nacional de la actualización de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, y destacó la importancia de avanzar hacia un marco normativo con mayor claridad y previsibilidad.
La Cámara Minera de San Juan celebró la reforma de la Ley de Glaciares
Desde la entidad señalaron que uno de los principales avances de la reforma fue la remoción de ambigüedades que, hasta ahora, generaban incertidumbre en la aplicación de la normativa.