La Cámara Minera de San Juan celebró la reforma de la Ley de Glaciares

Desde la entidad señalaron que uno de los principales avances de la reforma fue la remoción de ambigüedades que, hasta ahora, generaban incertidumbre en la aplicación de la normativa. En ese sentido, remarcaron que contar con reglas claras resulta fundamental para el desarrollo de proyectos mineros de largo plazo.

Asimismo, subrayaron el rol clave que desempeñó el Gobierno de San Juan en el proceso, al impulsar el diálogo con la administración nacional en busca de consensos y precisiones técnicas. Según indicaron, la actualización de la ley es el resultado de una articulación entre distintos niveles del Estado, en lo que definieron como un ejemplo de federalismo concertado, con la participación de diversos actores.