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La Cámara Minera de San Juan celebró la reforma de la Ley de Glaciares

Desde la entidad señalaron que uno de los principales avances de la reforma fue la remoción de ambigüedades que, hasta ahora, generaban incertidumbre en la aplicación de la normativa.

La Cámara Minera de San Juan se pronunció tras la reciente aprobación en el Congreso Nacional de la actualización de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, y destacó la importancia de avanzar hacia un marco normativo con mayor claridad y previsibilidad.

Desde la entidad señalaron que uno de los principales avances de la reforma fue la remoción de ambigüedades que, hasta ahora, generaban incertidumbre en la aplicación de la normativa. En ese sentido, remarcaron que contar con reglas claras resulta fundamental para el desarrollo de proyectos mineros de largo plazo.

Asimismo, subrayaron el rol clave que desempeñó el Gobierno de San Juan en el proceso, al impulsar el diálogo con la administración nacional en busca de consensos y precisiones técnicas. Según indicaron, la actualización de la ley es el resultado de una articulación entre distintos niveles del Estado, en lo que definieron como un ejemplo de federalismo concertado, con la participación de diversos actores.

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La Cámara también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional. En ese marco, consideraron fundamental consolidar herramientas técnicas que permitan evaluar cada proyecto en base a evidencia científica, especialmente a través de estudios de impacto ambiental.

Por otro lado, destacaron que la previsibilidad normativa contribuye a generar condiciones adecuadas para la inversión, al establecer criterios claros tanto para la protección ambiental como para los procesos de evaluación.

Finalmente, desde la entidad reafirmaron que la minería puede desarrollarse de manera responsable y en convivencia con otras actividades económicas, aportando inversión, empleo y oportunidades de crecimiento tanto para San Juan como para el conjunto del país.

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