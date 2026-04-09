Recuperaron dos autos que fueron robados en Buenos Aires y Córdoba

WhatsApp Image 2026-04-09 at 08.02.36 (1)

Camioneta vinculada a un robo calificado

La investigación continuó hasta el departamento Santa Lucía, específicamente en la intersección de calles General Paz y Colón. Allí, los efectivos interceptaron una camioneta Ford Kuga. Según informaron fuentes policiales, el rodado estaba vinculado a un hecho de Robo Calificado denunciado recientemente, el pasado 24 de marzo de 2026, en la provincia de Córdoba.

Como resultado del accionar policial, los conductores de ambos vehículos quedaron vinculados a las actuaciones legales mientras avanzan las medidas procesales correspondientes.

La causa se encuentra bajo la órbita de los investigadores de la UFI Delitos contra la Propiedad, quienes no descartan la realización de nuevos allanamientos y procedimientos en los próximos días para determinar si existe una red de comercialización de vehículos robados operando en la provincia.