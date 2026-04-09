"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > autos

Recuperaron dos autos que fueron robados en Buenos Aires y Córdoba

La Brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad secuestró un auto y una camioneta de alta gama tras intensas tareas investigativas.

En un importante despliegue de seguridad, personal de la Brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad logró recuperar en las últimas horas dos vehículos que habían sido robados en otras provincias y circulaban por las calles sanjuaninas. Los operativos, que incluyeron seguimientos y análisis de información, permitieron localizar un automóvil y una camioneta con pedidos de secuestro vigentes.

Hallazgo en el Barrio Huaziul

El primero de los procedimientos tuvo lugar en el interior del Barrio Huaziul, en el departamento Rawson. Tras diversas tareas de inteligencia, los investigadores dieron con un Ford Ka que presentaba un pedido de secuestro activo desde el año 2023, radicado en la provincia de Buenos Aires. El vehículo fue inmediatamente radiado de circulación y quedó a disposición de la justicia.

WhatsApp Image 2026-04-09 at 08.02.36 (1)

Camioneta vinculada a un robo calificado

La investigación continuó hasta el departamento Santa Lucía, específicamente en la intersección de calles General Paz y Colón. Allí, los efectivos interceptaron una camioneta Ford Kuga. Según informaron fuentes policiales, el rodado estaba vinculado a un hecho de Robo Calificado denunciado recientemente, el pasado 24 de marzo de 2026, en la provincia de Córdoba.

Como resultado del accionar policial, los conductores de ambos vehículos quedaron vinculados a las actuaciones legales mientras avanzan las medidas procesales correspondientes.

La causa se encuentra bajo la órbita de los investigadores de la UFI Delitos contra la Propiedad, quienes no descartan la realización de nuevos allanamientos y procedimientos en los próximos días para determinar si existe una red de comercialización de vehículos robados operando en la provincia.

Temas