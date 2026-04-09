En un importante despliegue de seguridad, personal de la Brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad logró recuperar en las últimas horas dos vehículos que habían sido robados en otras provincias y circulaban por las calles sanjuaninas. Los operativos, que incluyeron seguimientos y análisis de información, permitieron localizar un automóvil y una camioneta con pedidos de secuestro vigentes.
Recuperaron dos autos que fueron robados en Buenos Aires y Córdoba
La Brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad secuestró un auto y una camioneta de alta gama tras intensas tareas investigativas.