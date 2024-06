San Juan se moviliza en el noveno aniversario de Ni Una Menos

Macarena Pereyra, militante de Ni Una Menos, destacó la importancia histórica del movimiento. "Recordamos que venimos de un linaje de abuelas y madres de Plaza de Mayo. Este noveno año se da en un contexto de crisis grave, que aumenta la vulnerabilidad de mujeres, lesbianas y todas las personas que no se ajustan a la binaridad mujer-hombre. Ni Una Menos visibiliza no solo los femicidios sino también todos los tipos de violencia, como la física, psíquica, vicaria, económica y política", afirmó Pereyra. Además, señaló que la violencia se sufre en todas las etapas de la vida y criticó al presidente por declararlas "enemigas". " Somos militantes a pie, usando nuestro tiempo libre y no libre para buscar equidad e igualdad", agregó.

3j.jfif

Yanina Opaso, otra integrante del movimiento, informó sobre los homenajes que se realizarán en la jornada. "Haremos un homenaje por el lesbicidio de Barracas y a Nora Cortiñas. También estamos recibiendo cualquier tipo de ofrenda para el homenaje y alimentos para comedores por la emergencia alimentaria, haciendo un llamado a la política provincial para que entregue los alimentos necesarios", explicó Opaso.