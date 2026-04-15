El rastro de una bicicleta y un video: la pista que destapó trueques con droga

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Con las pruebas sobre la mesa y las órdenes judiciales correspondientes, este miércoles se desplegaron cuatro allanamientos simultáneos que contaron con la presencia del ayudante fiscal Dr. Juan Manuel García Castrillón.

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El primer objetivo fue en calle Rioja y Pellegrini, en Villa Santa Isabel. Allí, el resultado fue positivo: los efectivos lograron detener a Paredes, quien intentó entorpecer el procedimiento policial y fue trasladado a la sede de la Comisaría 9°.

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En el lugar se secuestró la ropa que habría utilizado durante el asalto, efectos vinculados a la causa y una bicicleta rodado 29 de dudosa procedencia. En paralelo, en Villa Las Rosas (calle Rioja y Caseros), aunque no hubo aprehendidos, se incautaron diversos elementos sospechosos que quedaron a disposición para que posibles víctimas puedan reconocerlos.

Sin embargo, el operativo tomó otro matiz al irrumpir en los últimos dos domicilios, ubicados en los barrios San Juan III y Huarpes. Si bien no se encontraron los botines del robo original, los efectivos se toparon con un escenario diferente: en el fondo de la vivienda del San Juan III hallaron 11 plantas de marihuana de dos metros en plena floración, 9 plantines en un vivero precario y cogollos en proceso de secado. Una escena casi idéntica se replicó en el Barrio Huarpes, donde se confiscaron 3 plantas de gran tamaño, 9 plantines y alrededor de 60 cogollos en secado.

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Ante estos hallazgos, se dio intervención inmediata a la división de Drogas Ilegales. Asimismo, se notificó a la Dra. Luciana Salva, titular del Juzgado de Paz Letrado de Caucete. Esta última medida responde a una realidad silenciosa de la zona: las reiteradas quejas vecinales por los fuertes olores emanados de las viviendas, situaciones que hasta el momento no se habían formalizado en denuncias por el temor de los residentes a sufrir represalias.