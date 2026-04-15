El rastro de una bicicleta y un video: la pista que destapó trueques con droga
La investigación, originada por el registro de cámaras de seguridad, terminó con un sospechoso con antecedentes detenido, el secuestro de objetos robados y el hallazgo de plantaciones de marihuana que presuntamente funcionaban como moneda de cambio.
Todo comenzó el pasado 12 de abril en un complejo de departamentos ubicado en las inmediaciones de 25 de Mayo y Juan J. Bustos. De allí, delincuentes sustrajeron una bicicleta rodado 29, un televisor, un celular y diversos efectos personales. Lo que los autores ignoraban era que sus movimientos habían quedado registrados por las cámaras de seguridad de un domicilio cercano.
Ese archivo en video fue el hilo del que tiró el personal de la Comisaría 9° para desenredar el caso. Bajo las directivas de la fiscal coordinadora Dra. Claudia Salica, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables: dos hombres de apellidos Paredes y Campos, ambos oriundos del departamento y con un historial de antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas.
Según la principal hipótesis de la investigación, el modus operandi de los sospechosos consistía en intercambiar los elementos robados en domicilios que ocultaban plantaciones de marihuana.
Con las pruebas sobre la mesa y las órdenes judiciales correspondientes, este miércoles se desplegaron cuatro allanamientos simultáneos que contaron con la presencia del ayudante fiscal Dr. Juan Manuel García Castrillón.
El primer objetivo fue en calle Rioja y Pellegrini, en Villa Santa Isabel. Allí, el resultado fue positivo: los efectivos lograron detener a Paredes, quien intentó entorpecer el procedimiento policial y fue trasladado a la sede de la Comisaría 9°.
En el lugar se secuestró la ropa que habría utilizado durante el asalto, efectos vinculados a la causa y una bicicleta rodado 29 de dudosa procedencia. En paralelo, en Villa Las Rosas (calle Rioja y Caseros), aunque no hubo aprehendidos, se incautaron diversos elementos sospechosos que quedaron a disposición para que posibles víctimas puedan reconocerlos.
Sin embargo, el operativo tomó otro matiz al irrumpir en los últimos dos domicilios, ubicados en los barrios San Juan III y Huarpes. Si bien no se encontraron los botines del robo original, los efectivos se toparon con un escenario diferente: en el fondo de la vivienda del San Juan III hallaron 11 plantas de marihuana de dos metros en plena floración, 9 plantines en un vivero precario y cogollos en proceso de secado. Una escena casi idéntica se replicó en el Barrio Huarpes, donde se confiscaron 3 plantas de gran tamaño, 9 plantines y alrededor de 60 cogollos en secado.
Ante estos hallazgos, se dio intervención inmediata a la división de Drogas Ilegales. Asimismo, se notificó a la Dra. Luciana Salva, titular del Juzgado de Paz Letrado de Caucete. Esta última medida responde a una realidad silenciosa de la zona: las reiteradas quejas vecinales por los fuertes olores emanados de las viviendas, situaciones que hasta el momento no se habían formalizado en denuncias por el temor de los residentes a sufrir represalias.