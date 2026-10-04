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Voraz incendio en Niquivil: intervinieron Bomberos, Policía y Municipio

Bomberos y personal municipal contuvieron un preocupante incendio de pasturas en Niquivil, en el departamento Jáchal.

Un foco ígneo de importantes dimensiones movilizó a los equipos de emergencia durante las primeras horas de este sábado 3 de octubre en el norte provincial. El siniestro se desató en la localidad de Niquivil, en el departamento Jáchal, puntualmente dentro del sector conocido como Colonia Agrícola, demandando un rápido despliegue coordinado para evitar que las llamas avanzaran sobre propiedades y cultivos vecinos en un contexto de marcada sequedad ambiental.

El operativo se activó a partir de un llamado de urgencia que alertó sobre el avance del fuego entre pastizales y rastrojos secos. Hasta la zona se desplazó de inmediato el Móvil N° 1, una unidad de ataque rápido perteneciente a los Bomberos Voluntarios San José de Jáchal, bajo las órdenes de la jefa del cuerpo, cabo primero Brisa Lara. Al arribar al punto crítico, los efectivos constataron que el material combustible amenazaba con expandirse con rapidez por la acción del viento.

Para frenar la propagación, se articuló una labor conjunta en el terreno que sumó a efectivos del Destacamento N° 2 Zona Norte de la Policía de San Juan y a operarios de la Municipalidad de Jáchal, quienes aportaron un camión cisterna para garantizar el abastecimiento ininterrumpido de agua. Gracias al trabajo en bloque de las dotaciones, el fuego logró ser circunscripto y sofocado antes de alcanzar zonas residenciales o galpones productivos.

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Desde los servicios de socorro confirmaron que la emergencia no dejó personas heridas ni pérdidas materiales de gravedad, aunque las cuadrillas debieron realizar tareas de enfriamiento del perímetro para disipar el riesgo de reactivación en un área rural altamente vulnerable a los incendios forestales.

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