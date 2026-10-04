Un foco ígneo de importantes dimensiones movilizó a los equipos de emergencia durante las primeras horas de este sábado 3 de octubre en el norte provincial. El siniestro se desató en la localidad de Niquivil, en el departamento Jáchal, puntualmente dentro del sector conocido como Colonia Agrícola, demandando un rápido despliegue coordinado para evitar que las llamas avanzaran sobre propiedades y cultivos vecinos en un contexto de marcada sequedad ambiental.
Voraz incendio en Niquivil: intervinieron Bomberos, Policía y Municipio
Bomberos y personal municipal contuvieron un preocupante incendio de pasturas en Niquivil, en el departamento Jáchal.