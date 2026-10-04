Voraz incendio en Niquivil: intervinieron Bomberos, Policía y Municipio

El operativo se activó a partir de un llamado de urgencia que alertó sobre el avance del fuego entre pastizales y rastrojos secos. Hasta la zona se desplazó de inmediato el Móvil N° 1, una unidad de ataque rápido perteneciente a los Bomberos Voluntarios San José de Jáchal, bajo las órdenes de la jefa del cuerpo, cabo primero Brisa Lara. Al arribar al punto crítico, los efectivos constataron que el material combustible amenazaba con expandirse con rapidez por la acción del viento.

Para frenar la propagación, se articuló una labor conjunta en el terreno que sumó a efectivos del Destacamento N° 2 Zona Norte de la Policía de San Juan y a operarios de la Municipalidad de Jáchal, quienes aportaron un camión cisterna para garantizar el abastecimiento ininterrumpido de agua. Gracias al trabajo en bloque de las dotaciones, el fuego logró ser circunscripto y sofocado antes de alcanzar zonas residenciales o galpones productivos.