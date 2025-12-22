Una pasajera denunció abuso durante un viaje en Uber y el chofer fue imputado

La joven intentó bajarse del vehículo para pedir dinero en efectivo a su padre, pero el conductor la disuadió: “No lo molestes, es tarde”. Luego, siempre según el testimonio, comenzó a acariciarle las piernas desde el asiento delantero.

La denunciante relató que retiró la mano del chofer y cubrió sus piernas con una mochila. Sin embargo, al volver a mirarlo, lo encontró con los pantalones bajos, masturbándose frente a ella.

En estado de shock, la joven recibió el dinero de su padre, concretó el pago del viaje y se retiró a su vivienda. Recién horas después, al procesar lo ocurrido, tomó dimensión de la gravedad del episodio y decidió radicar la denuncia, lo que dio inicio a la investigación penal.

‍ La audiencia: negativa del imputado y postura de la defensa

Durante la audiencia de formalización, el imputado fue identificado como Raúl Alfredo Martín, quien negó categóricamente los hechos. Ante el juez de Garantías, sostuvo que no tuvo ninguna conducta inapropiada y que únicamente exigió el pago del servicio.

“Solo le pedí que mostrara el comprobante de la transferencia o que pagara en efectivo”, manifestó. Su defensora oficial, Sandra Leveque, respaldó esa versión y rechazó la acusación formulada por la fiscalía, afirmando que “niega los hechos relatados por la fiscal de UFI CAVIG”.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli consideró que existían elementos suficientes para avanzar con la causa y resolvió imputar formalmente al acusado por el delito de exhibiciones obscenas.

No obstante, el magistrado dispuso que el conductor continúe el proceso en libertad, mientras la investigación penal sigue su curso para determinar responsabilidades.

Un antecedente reciente que encendió alertas en San Juan

El caso actual se suma a otro episodio ocurrido en San Juan en diciembre pasado, que también tuvo como protagonista a un chofer de una aplicación de viajes. En aquella oportunidad, una mujer de unos 35 años denunció en estado de shock que el conductor, luego identificado como Juan Enrique Díaz Ortega, la había atacado sexualmente.

image

Según la denuncia, la mujer había salido de compras con una amiga y regresó a una vivienda de Santa Lucía en un vehículo solicitado por Uber. Al llegar, el chofer ayudó a bajar las bolsas y pidió permiso para usar el baño. Luego se quedó conversando con una de las mujeres, mientras la otra se encontraba en la cocina, momento en el que —siempre según la causa— la besó y la manoseó. Tras una discusión, el conductor se retiró del lugar. Fue condenado a 1 año de prisión en suspenso por abuso sexual simple, por lo que no irá a prisión.