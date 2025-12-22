Allanamientos por maltrato animal: aves autóctonas y caballos secuestrados
Durante el fin de semana, la Policía realizó allanamientos en Sarmiento, Caucete y Albardón por maltrato animal y tenencia ilegal de fauna. Secuestraron 39 aves autóctonas, 55 jaulas y rescataron cuatro equinos en mal estado.
Personal de las Unidades Rurales 2, 3 y 4 de la Policía de San Juan llevó adelante durante el fin de semana una serie de procedimientos y allanamientos en los departamentos de Sarmiento, Caucete y Albardón, en el marco de investigaciones vinculadas al maltrato animal y al secuestro ilegal de aves autóctonas.
Las medidas fueron autorizadas por los Juzgados de Paz departamentales y la UFI Genérica, con la participación de veedores judiciales en turno, y arrojaron resultados positivos en todos los casos.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron un total de 39 aves autóctonas, discriminadas de la siguiente manera:
09 venteveos
01 jilguero dorado
03 jilgueros cabeza negra
02 boquenses
10 corbatitas
01 piquito de oro
06 diucas
02 teros
01 perdiz
02 tordos
01 chamuchina
Además, se incautaron 55 jaulas, junto con tramperos y jaulas de transporte, elementos utilizados para la captura y el cautiverio de las especies protegidas.
Rescate de equinos en mal estado
En el marco de los operativos, la Policía procedió al secuestro de cuatro equinos, tres de ellos con intervención directa de la UFI Genérica, al constatarse maltrato animal.
Los animales rescatados presentaban las siguientes características:
Un equino macho, pelaje color zaino, sin marca de fuego
Una equina hembra, pelaje color zaino, sin marca de fuego
Una equina hembra, pelaje color tobiano bayo, sin marca de fuego
En los tres casos se observó evidente mal estado, falta de alimentación, extrema delgadez y lesiones, además de la ausencia total de cuidados. Los equinos fueron trasladados a la Unidad Rural 3 para recibir atención inmediata.
El cuarto equino fue hallado suelto en la vía pública, sobre calle La Laja entre Amancay y Jujuy, en el departamento Albardón. Se trataba de un equino macho, adulto, pelaje zaino, sin marca de fuego ni señal de sangre, que fue trasladado a la Unidad Rural 4.
Infractores y actuaciones judiciales
En todos los procedimientos se procedió al traslado de las aves, jaulas, tramperos y equinos a sede policial, quedando a disposición de la Justicia junto con los presuntos infractores:
Araceli Flores Aldana, de 23 años, domiciliada en Fiscal Norte, Sarmiento
María Angélica Torres Roa, de 59 años, con domicilio en Colonia Fiscal, Sarmiento, vinculada a infracciones a los artículos 98, 205 y 206 de la Ley 941-R, y artículos 41 y 99 inciso 06 de la Ley 606-L
Luis Adolfo Lucero, de 44 años, domiciliado en Las Lomitas, Albardón, imputado por infringir el artículo 170 inciso C de la Ley 941-R, con posterior entrega del equino conforme al artículo 72 bis, quedando a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Albardón
Nelson Ríos, de 57 años, domiciliado en Caucete, vinculado a una causa por maltrato animal (Ley 14.346), con intervención de la UFI Genérica
Desde la fuerza recordaron que la tenencia de animales autóctonos y exóticos está prohibida, ya que se trata de especies protegidas por leyes nacionales y provinciales, y que este tipo de controles continuará en distintos puntos de la provincia.