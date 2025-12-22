Allanamientos por maltrato animal: aves autóctonas y caballos secuestrados

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron un total de 39 aves autóctonas, discriminadas de la siguiente manera:

09 venteveos

01 jilguero dorado

03 jilgueros cabeza negra

02 boquenses

10 corbatitas

01 piquito de oro

06 diucas

02 teros

01 perdiz

02 tordos

01 chamuchina

image

Además, se incautaron 55 jaulas, junto con tramperos y jaulas de transporte, elementos utilizados para la captura y el cautiverio de las especies protegidas.

Rescate de equinos en mal estado

En el marco de los operativos, la Policía procedió al secuestro de cuatro equinos, tres de ellos con intervención directa de la UFI Genérica, al constatarse maltrato animal.

Los animales rescatados presentaban las siguientes características:

Un equino macho , pelaje color zaino, sin marca de fuego

Una equina hembra , pelaje color zaino, sin marca de fuego

Una equina hembra, pelaje color tobiano bayo, sin marca de fuego

En los tres casos se observó evidente mal estado, falta de alimentación, extrema delgadez y lesiones, además de la ausencia total de cuidados. Los equinos fueron trasladados a la Unidad Rural 3 para recibir atención inmediata.

El cuarto equino fue hallado suelto en la vía pública, sobre calle La Laja entre Amancay y Jujuy, en el departamento Albardón. Se trataba de un equino macho, adulto, pelaje zaino, sin marca de fuego ni señal de sangre, que fue trasladado a la Unidad Rural 4.

Infractores y actuaciones judiciales

En todos los procedimientos se procedió al traslado de las aves, jaulas, tramperos y equinos a sede policial, quedando a disposición de la Justicia junto con los presuntos infractores:

Araceli Flores Aldana , de 23 años , domiciliada en Fiscal Norte, Sarmiento

María Angélica Torres Roa , de 59 años , con domicilio en Colonia Fiscal, Sarmiento , vinculada a infracciones a los artículos 98, 205 y 206 de la Ley 941-R , y artículos 41 y 99 inciso 06 de la Ley 606-L

Luis Adolfo Lucero , de 44 años , domiciliado en Las Lomitas, Albardón , imputado por infringir el artículo 170 inciso C de la Ley 941-R , con posterior entrega del equino conforme al artículo 72 bis , quedando a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Albardón

Nelson Ríos, de 57 años, domiciliado en Caucete, vinculado a una causa por maltrato animal (Ley 14.346), con intervención de la UFI Genérica

Desde la fuerza recordaron que la tenencia de animales autóctonos y exóticos está prohibida, ya que se trata de especies protegidas por leyes nacionales y provinciales, y que este tipo de controles continuará en distintos puntos de la provincia.