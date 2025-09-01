"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > prisión efectiva

Dos meses de prisión efectiva por robar un celular

El acusado rompió el vidrio de un remis para extrae el teléfono. El hecho ocurrió en el barrio Las Garzas.

Un hombre, identificado como, Erik Javier Agüero fue condenado a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de robo en grado de tentativa en concurso real con daño simple, en calidad de autor.

El hecho ocurrió el pasado 29 de agosto, alrededor de las 13:20 horas, en el Barrio Las Garzas, ubicado en la intersección de calle Constitución y Soldado Argentino.

Según consta en el expediente, el damnificado, de apellido Castro, quien trabaja como remisero, se encontraba prestando servicio a bordo de un vehículo Fiat Siena, cuando llevó a una pasajera a dicho barrio. Al llegar, descendió del automóvil para ayudarla a trasladar mercadería a su domicilio, alejándose unos 20 metros del vehículo por un lapso estimado de dos minutos.

Te puede interesar...

En ese breve intervalo, Agüero rompió el vidrio delantero del lado del conductor con una piedra y sustrajo un teléfono celular marca Motorola modelo E6s de color rojo, el cual se encontraba sobre el torpedo. Al activarse la alarma del automóvil, el acusado emprendió la huida, pero fue visto por Castro, quien logró identificarlo por su vestimenta (remera blanca y pantalón de buzo azul).

El remisero alertó rápidamente a su base y a otros choferes, quienes iniciaron un seguimiento del sospechoso. En Calle Constitución y Bahía Blanca, en el Barrio Güemes, lograron interceptar a Agüero. Al verse acorralado, el acusado arrojó el celular al suelo, provocando la rotura de su pantalla, y volvió a darse a la fuga.

Posteriormente, Castro reconoció a Agüero a través de una fotografía mostrada por personal policial. Más tarde, la Subcomisaría Villa Hipódromo tomó conocimiento de que Agüero se encontraba aprehendido en la Comisaría 25 por un expediente contravencional.

Temas

Te puede interesar