Dos meses de prisión efectiva por robar un celular

En ese breve intervalo, Agüero rompió el vidrio delantero del lado del conductor con una piedra y sustrajo un teléfono celular marca Motorola modelo E6s de color rojo, el cual se encontraba sobre el torpedo. Al activarse la alarma del automóvil, el acusado emprendió la huida, pero fue visto por Castro, quien logró identificarlo por su vestimenta (remera blanca y pantalón de buzo azul).

El remisero alertó rápidamente a su base y a otros choferes, quienes iniciaron un seguimiento del sospechoso. En Calle Constitución y Bahía Blanca, en el Barrio Güemes, lograron interceptar a Agüero. Al verse acorralado, el acusado arrojó el celular al suelo, provocando la rotura de su pantalla, y volvió a darse a la fuga.

Posteriormente, Castro reconoció a Agüero a través de una fotografía mostrada por personal policial. Más tarde, la Subcomisaría Villa Hipódromo tomó conocimiento de que Agüero se encontraba aprehendido en la Comisaría 25 por un expediente contravencional.