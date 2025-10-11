"
Una camioneta chocó a una moto y el conductor se dio a la fuga

Un nuevo siniestro tuvo lugar en la intersección de calle República del Líbano y 25 de Mayo, dejando como saldo una persona herida y a un conductor prófugo.

Según testigos del hecho, una motocicleta conducida por Andrea Caballero circulaba de oeste a este por calle República del Líbano, y al momento de cruzar la intersección con calle 25 de Mayo, fue embestida violentamente por una camioneta Volkswagen Amarok V6 de color azul. El vehículo de mayor porte se desplazaba a gran velocidad en dirección de norte a sur por 25 de Mayo.

Tras el fuerte impacto, el conductor de la camioneta no se detuvo a prestar auxilio y se dio a la fuga, continuando su marcha hacia el norte por calle 25 de Mayo.

La conductora de la motocicleta fue asistida en el lugar por personal de emergencias y posteriormente trasladada al Hospital Rawson, donde permanece en observación con varios golpes.

Intervino personal policial y se encuentran trabajando en la búsqueda del vehículo involucrado, que hasta el momento no ha sido localizado.

