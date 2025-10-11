Según testigos del hecho, una motocicleta conducida por Andrea Caballero circulaba de oeste a este por calle República del Líbano, y al momento de cruzar la intersección con calle 25 de Mayo, fue embestida violentamente por una camioneta Volkswagen Amarok V6 de color azul. El vehículo de mayor porte se desplazaba a gran velocidad en dirección de norte a sur por 25 de Mayo.
Una camioneta chocó a una moto y el conductor se dio a la fuga
Un nuevo siniestro tuvo lugar en la intersección de calle República del Líbano y 25 de Mayo, dejando como saldo una persona herida y a un conductor prófugo.