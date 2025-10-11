Minas Argentinas inauguró sus oficinas en la ex Cinzano

El acto contó con la participación de autoridades provinciales, representantes de Aisa Group, proveedores, empresas colegas y amigos que acompañan las operaciones de Minas Argentinas en San Juan.

“Lo nuestro es un modelo diferente, buscamos la reinversión permanente de todo lo que generamos, con un fuerte compromiso con la región. Es un modelo de estar a la altura de nuestra gente y de lo que se espera de nosotros. Buscamos construir un legado de desarrollo para las comunidades con las que trabajamos”, sostuvo Juan José Retamero, fundador de Aisa Group.

“Es una gran alegría ver que los proyectos se concretan. Hace aproximadamente un año fueron a verme y a mostrarme estos proyectos en papeles. Y hoy ya lo estamos mirando y vemos que está hecho realidad”, agregó Marcelo Orrego, Gobernador de San Juan.

El traslado de las oficinas forma parte de un proceso de consolidación institucional de Minas Argentinas en la provincia, que se complementa con los avances recientes de la Mina Gualcamayo. La compañía obtuvo la aprobación de la séptima actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA), que ratifica su gestión durante el período evaluado y habilita el inicio de los permisos para el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), con el cual se extenderá la vida productiva del yacimiento por al menos 20 años más.

El proyecto Carbonatos Profundos se encuentra en etapa avanzada de ingeniería y estudios de factibilidad técnica y económica, y posiciona a Gualcamayo como uno de los desarrollos auríferos más relevantes de los próximos años en San Juan.

Con esta inauguración, Aisa Group reafirma su compromiso de largo plazo con la provincia, combinando inversión, empleo y recuperación urbana. El predio ex Cinzano se transforma ahora en un espacio productivo y de innovación, con impacto positivo en la comunidad local, donde en los próximos años el holding dirigido por Retamero llevará a cabo un enorme proyecto inmobiliario, construyendo un complejo de viviendas, un centro comercial y un hotel, entre otros.

Minas Argentinas continúa consolidando su presencia en San Juan a través de inversiones que promueven el desarrollo sustentable, el fortalecimiento de la cadena de valor y la creación de oportunidades de empleo genuino en la región.