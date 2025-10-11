Así se activa la licencia de la plataforma en notebooks entregadas a docentes

-Tener cuenta activa en Ciudadano Digital (CiDi).

-Verificar que el correo cargado en CiDi sea el mismo en el que desea recibir usuario y contraseña de Microsoft 365. Descargar en el celular la aplicación Microsoft Authenticator.

Cumplidos estos pasos, los docentes deberán esperar la llegada de un correo del Ministerio de Educación con los datos de acceso (es importante aclarar que Educación no brindará luego códigos QR o de validación de identidad, ya que son propios del sistema una vez iniciado el proceso de activación de licencia). Se recomienda revisar periódicamente la bandeja de entrada.

Instrucciones para activar la licencia Microsoft 365

-Conectar la notebook a internet.

-Abrir Word o Excel.

-En la pantalla de inicio de sesión, ingresar usuario y contraseña recibidos en el correo electrónico.

-El sistema solicitará cambiar la contraseña, cumpliendo con los requisitos de seguridad (combinar letras y números). Se recomienda anotarla y conservarla en un lugar seguro.

-Luego, se pedirá validar la identidad. Para ello:

Descargar en el celular la aplicación Microsoft Authenticator, disponible en Play Store (Android) o App Store (iPhone).

Una vez instalada, escanear el código QR que muestra el sistema en la notebook.

Ingresar en la aplicación el código de validación que se genera automáticamente.

-Una vez validada la identidad, hacer click en Siguiente y luego en Listo para finalizar el proceso.

Si apareciera un código de error, se debe desestimar y continuar presionando Listo.

-Con este procedimiento finalizado, la cuenta de Microspft 365 quedará activa y lista para usar con todas las aplicaciones de paquete Office6 (Word, Excel, PowerPoint, entre otras).

Acompañamiento

El Ministerio de Educación recuerda que este beneficio tiene como propósito dotar a los docentes de herramientas tecnológicas que potencien su trabajo en el aula, fortaleciendo la enseñanza y el aprendizaje.

Ante cualquier duda o inconveniente, se encuentra disponible la Mesa de Ayuda del Ministerio de Educación para brindar asistencia personalizada. El número es 4307908.