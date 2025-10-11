"
San Juan 8 > Policiales > barranco

Una joven fue salvada por la policía tras caer a un barranco

La mujer presentaba lesiones leves en la pierna izquierda, en ambos brazos y en la parte posterior de la cabeza. Ocurrió en la zona del cementerio en El Mirador, en Rivadavia.

Una joven de 25 años fue rescatada este viernes por efectivos policiales luego de caer a un barranco en el predio del Cementerio El Mirador, ubicado sobre avenida Libertador. Según informaron fuentes oficiales, la joven atravesaba una crisis emocional y habría intentado atentar contra su vida.

El operativo fue llevado a cabo por el Oficial Ayudante Nicolás Ruarte y el Agente Miguel Maya, quienes fueron comisionados al lugar tras una alerta del operador de turno. Al arribar, los efectivos comenzaron una intensa búsqueda por los callejones y sectores aledaños del cementerio, hasta que lograron localizar a la joven en la parte baja de un barranco de aproximadamente cinco metros de profundidad.

La mujer presentaba lesiones leves en la pierna izquierda, en ambos brazos y en la parte posterior de la cabeza. A pesar de su estado de crisis, los policías lograron contenerla emocionalmente y persuadirla para que desistiera de su intención.

