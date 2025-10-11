Una joven de 25 años fue rescatada este viernes por efectivos policiales luego de caer a un barranco en el predio del Cementerio El Mirador, ubicado sobre avenida Libertador. Según informaron fuentes oficiales, la joven atravesaba una crisis emocional y habría intentado atentar contra su vida.
Una joven fue salvada por la policía tras caer a un barranco
La mujer presentaba lesiones leves en la pierna izquierda, en ambos brazos y en la parte posterior de la cabeza. Ocurrió en la zona del cementerio en El Mirador, en Rivadavia.