Una joven fue salvada por la policía tras caer a un barranco

El operativo fue llevado a cabo por el Oficial Ayudante Nicolás Ruarte y el Agente Miguel Maya, quienes fueron comisionados al lugar tras una alerta del operador de turno. Al arribar, los efectivos comenzaron una intensa búsqueda por los callejones y sectores aledaños del cementerio, hasta que lograron localizar a la joven en la parte baja de un barranco de aproximadamente cinco metros de profundidad.

La mujer presentaba lesiones leves en la pierna izquierda, en ambos brazos y en la parte posterior de la cabeza. A pesar de su estado de crisis, los policías lograron contenerla emocionalmente y persuadirla para que desistiera de su intención.