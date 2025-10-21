"
Un principio de incendio en el Servicio Penitenciario causó alarma

El siniestro ocurrió este lunes en una celda del sector N°4. Según indicaron el fuego se habría originiado de forma intencional.

A las 13:15 horas de este martes, personal del Servicio Penitenciario de San Juan intervino con rapidez ante un principio de incendio registrado en una celda del Pabellón N.º 2, en el Sector N.º 4 de la Unidad Penal de Chimbas. El fuego, que habría sido iniciado de forma intencional, fue sofocado de inmediato por los agentes de contacto, evitando mayores consecuencias.

Tras controlar las llamas, se procedió a la evacuación del área y a la asistencia médica de la persona privada de la libertad implicada en el hecho, quien fue trasladada al Hospital Marcial Quiroga para recibir atención especializada.

Las autoridades judiciales y policiales fueron notificadas del incidente. Intervino la UFI Genérica, con el Ayudante Fiscal Oscar Oropel a cargo de las actuaciones correspondientes. También se puso en conocimiento al Juzgado de Ejecución Penal, que ordenó la revisión médica del resto de los internos del pabellón, constatándose un buen estado de salud generalizado entre la población carcelaria.

Por su parte, personal de Higiene y Seguridad del Servicio Penitenciario llevó a cabo un control estructural del sector, confirmando que no se registraron daños significativos, más allá del colchón donde se originó el fuego.

