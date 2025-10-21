Un principio de incendio en el Servicio Penitenciario causó alarma

Tras controlar las llamas, se procedió a la evacuación del área y a la asistencia médica de la persona privada de la libertad implicada en el hecho, quien fue trasladada al Hospital Marcial Quiroga para recibir atención especializada.

Las autoridades judiciales y policiales fueron notificadas del incidente. Intervino la UFI Genérica, con el Ayudante Fiscal Oscar Oropel a cargo de las actuaciones correspondientes. También se puso en conocimiento al Juzgado de Ejecución Penal, que ordenó la revisión médica del resto de los internos del pabellón, constatándose un buen estado de salud generalizado entre la población carcelaria.