A las 13:15 horas de este martes, personal del Servicio Penitenciario de San Juan intervino con rapidez ante un principio de incendio registrado en una celda del Pabellón N.º 2, en el Sector N.º 4 de la Unidad Penal de Chimbas. El fuego, que habría sido iniciado de forma intencional, fue sofocado de inmediato por los agentes de contacto, evitando mayores consecuencias.
Un principio de incendio en el Servicio Penitenciario causó alarma
